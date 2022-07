World of Warcraft: Dragonriding di Dragonflight cambia tutto

Attraversando uno dei Mondo di Warcraft: Lo Stormo dei DraghiNelle nuove zone, l’Azzurro Span, era difficile non ricordare l’antica Azeroth. Le posizioni originali del gioco online multiplayer di massa avevano un aspetto rustico, un’estetica condivisa dal nuovo Dragonflight zona che abbiamo potuto verificare in anteprima del prossimo alpha test dell’espansione.

E mentre tornare alle proprie radici visive non è sempre la caratteristica più eccitante della scatola, funziona così bene con Dragonflight perché spostarsi all’interno della zona funziona in modo diverso grazie a una nuovissima funzionalità: Dragonriding.

Non ero particolarmente eccitato per Dragonriding Mondo di Warcraftè la nona espansione, ma ho sentito il suo impatto immediatamente dopo aver effettuato l’accesso per la prima volta. A differenza delle precedenti espansioni, in cui il volo sulla nuova massa continentale era generalmente riservato per circa un anno dopo il rilascio, Dragonflight lo offre prima ancora di raggiungere il livello massimo. Ma questo non è volo come Mondo di Warcraft i giocatori lo sapevano dal Crociata ardente giorni, in cui si punta semplicemente la cavalcatura nella direzione in cui si vuole andare e si vola in linea retta. Questo sta cadendo con stile.

Quando ho montato il mio drago nelle Isole del Drago, le mie solite abilità sono state sostituite con abilità uniche di Dragonriding e mi è stata presentata una nuova interfaccia utente che indicava i livelli di energia del mio drago. Ho premuto due volte la barra spaziatrice per far decollare il mio drago. Ma mentre abbiamo iniziato con una grande quantità di slancio, la nostra velocità è rallentata nel tempo mentre il mio drago è caduto in planata. Sbattendo di nuovo le ali, abbiamo riguadagnato la nostra velocità e raggiunto una certa altezza, anche se è costato una fetta dell’energia limitata del mio drago, che si ricarica solo quando si vola a velocità di mach o si riposa a terra.

Ho iniziato goffo, ma col tempo ho imparato a tuffarmi ea tirare su all’ultimo momento per prendere velocità senza spendere energia. Alla fine avrei dovuto svolazzare di nuovo per recuperare un po’ di quota, ma solo un’ora dopo aver passato il tempo con il sistema, mi stavo facendo strada con i bombardamenti in picchiata verso gli accampamenti delle missioni e attraversando la zona con facilità.

Immagine: Blizzard Entertainment

Un mondo che inizia con il volo deve essere costruito in modo diverso per accoglierlo. In un’intervista di gruppo, il game director Ion Hazzikostas ci ha detto che Azure Span è la più grande zona singola in Mondo di Warcraft storia, e che altre zone in Dragonflight sono comparabili.

Ciò significa che c’è molto “spazio negativo” nell’estensione azzurra, luoghi che potresti non aver mai effettivamente bisogno di visitare per una missione. E anche se può sembrare noioso, quella distesa ha fatto sentire il mondo vivo e massiccio in un modo che nessuna zona ha fatto da allora Nebbie di Pandaria (l’espansione che Blizzard paragona spesso Dragonflight al massimo). Le aree in cui ho esplorato Dragonflight sembravano spazi abitati in cui stavo inciampando, piuttosto che una fitta foresta costruita con le missioni in mente.

Le deliziose ore di Dragonriding che ho avuto durante il mio Dragonflight l’anteprima era solo un assaggio del sistema più ampio. Nel tempo, i giocatori guadagneranno modi per personalizzare il proprio drago e guadagnare più energia, il che dovrebbe rendere più facile il volo. L’obiettivo del sistema, ha detto Hazzikostas, è che i giocatori alla fine avranno le stesse opzioni di movimento, se non significativamente più veloci, viste con Mondo di Warcraftè il volo della vecchia scuola. Ma per arrivarci saranno necessari sia gli aggiornamenti di gioco (che sono a livello di account) sia la padronanza della nuova meccanica. Quindi, quando i giocatori alla fine salteranno in aria, si divertiranno a volare da un lato all’altro delle Isole del Drago, invece di limitarsi a “correre automaticamente” e alzarsi per prendere un drink mentre la tua cavalcatura senza vita svolazza via .

Per quanto riguarda il futuro di Dragonriding, Hazzikostas ci ha detto che è una funzionalità di espansione attualmente progettata solo per le Isole del Drago. Tuttavia, la speranza è che i fan si divertano così tanto da chiederne l’implementazione nel resto di Azeroth. Solo poche ore dopo, personalmente non riesco a immaginare di tornare al sistema di volo molto meno coinvolgente che Oh è stato utilizzato per quasi due decenni.