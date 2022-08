Way Of The Hunter è su PS4, Xbox One o Nintendo Switch?

Way Of The Hunter arriva oggi come l’ultimo gioco di Nine Rocks Games su PlayStation, Xbox e PC.

E mentre alcune piattaforme avranno il nuovo entusiasmante titolo disponibile per il download e il gioco abbastanza presto il 16 agosto, altre non saranno così fortunate.

Ecco tutto ciò che sappiamo sul lancio di Way Of The Hunter questa settimana e su dove puoi giocarci nell’agosto 2022.

Way Of The Hunter è su PS4, Xbox One o Switch?

Nine Rock Games ha confermato che Way Of The Hunter non arriverà su PS4, Xbox One o Nintendo Switch. Per ora, il gioco rimarrà giocabile sui dispositivi di nuova generazione, inclusi PS5, Xbox Series X e PC.

Al momento non ci sono piani per portare Way of the Hunter su altre piattaforme al di fuori di quelle sopra elencate. Nine Rocks ha anche rivelato che non ci saranno opzioni di crossplay nell’agosto 2022 e non ci sono piani attivi per aggiungere la funzionalità quest’anno.

Ciò significa che mentre il gioco offrirà opzioni multiplayer, saranno limitati a giocare con gli amici utilizzando la stessa console o PC Store. (attraverso Notizie sulla baracca).

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Benvenuti nel Pacifico nord-occidentale! Ti aspetta una valle lussureggiante con foreste profonde e fiumi ghiacciati, montagne incombenti e vaste aree paludose. Way of the Hunter arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 16 agosto 2022.#WayOfTheHunter pic.twitter.com/kXdkz09CMs — THQ Nordic (@THQNordic) 30 giugno 2022

Per coloro che giocano su dispositivi di nuova generazione, l’ora di rilascio di Way Of The Hunter è stata fissata per le 6:00 PDT / 9:00 EDT / 14:00 BST del 16 agosto 2022. Queste date e orari sono stati elencati su PlayStation Store, Xbox Store e Steam piattaforme.

La Standard Edition costa $ 39,99 / € 39,99 / £ 34,99 su PC e console, e l’Elite Edition è disponibile anche per il preordine a un prezzo consigliato di $ 54,99 / € 54,99 / £ 44,99. E il cacciatore in anticipo approfitta dello sconto: se preordini l’Elite Edition prima del 16 agosto, riceverai uno sconto del 10%.

Un messaggio di Nine Rocks Games aggiunge: “Questa autentica esperienza di caccia ti consente di esplorare e cacciare in grandi ambienti open world negli Stati Uniti e in Europa. Scopri animali realistici in splendidi habitat naturali e maneggia varie armi dettagliate e altamente realistiche.

“Way of the Hunter offre un’esperienza altamente coinvolgente e completamente integrata tra una fauna selvatica straordinaria con un comportamento di gruppo animale realistico. Assisti al cambiamento di ecosistemi complessi che reagiscono e si adattano al tuo input. Scopri cosa significa essere un vero cacciatore e metti alla prova le tue abilità.

