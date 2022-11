Warzone 1 si sta spegnendo dopo la 2.0? Quando i server si stanno chiudendo e verranno ripristinati

La data di uscita per quando Call of Duty Warzone 2 uscirà tra pochi giorni, e una cattiva notizia è che l’originale WZ 1 i server si stanno chiudendo, ma la buona notizia è che è solo temporanea e verranno ripristinati.

Inoltre Zona di guerra 2.0, c’è anche il rilascio di una versione mobile da anticipare. Puoi preregistrarti per la versione mobile in questo momento su Google Play, ma il suo lancio non è previsto fino al 2023.

Siamo incredibilmente entusiasti di giocare al sequel di Battle Royale di Activision, ma puoi sempre tornare all’originale se finisci per preferire l’esperienza OG.

Warzone si sta chiudendo?

Call of Duty Warzone 1 i server chiuderanno e chiuderanno il 16 novembre, ma verranno riportati online il 28 novembre.

Le informazioni di cui sopra sono fornite per gentile concessione di Activision WZ 2.0 e CoD MW2 Panoramica della prima stagione. L’esperienza originale di Activision verrà rilanciata il 28 novembre come Caldera.

Per quanto riguarda il motivo per cui i server si stanno spegnendo temporaneamente, il post sul blog di Activision afferma che è per consentire a Raven Software di concentrarsi sul garantire che l’ecosistema free-to-play 2.0 funzioni in modo efficace.

Naturalmente, c’è molto da aspettarsi con entrambi Call of Duty Modern Warfare 2 Stagione 1 e WZ 2.0. CoD MW2 La stagione 1 segna il lancio della modalità Hardcore, nel frattempo WZ 2.0 viene fornito con una modalità DMZ incentrata sulla narrativa che gli streamer hanno recentemente mostrato.

Quando vanno offline i server Call of Duty?

Call of Duty Warzone 1 i server si spegneranno e andranno offline alle 08:00 PT, alle 11:00 ET e alle 16:00 GMT del 16 novembre.

Dovrebbero tornare alle 10:00 PT, alle 13:00 ET e alle 18:00 GMT del 28 novembre con il Caldera rilancio. Il post sul blog di Activision rileva che questi tempi sono approssimativi, quindi potrebbero verificarsi lievi ritardi.

Sapere che Caldera sarà completamente separato dall’intrecciato CoD MW2 e WZ 2.0. Avrai comunque accesso a una playlist di Battle Royale e ai contenuti di tutti i precedenti idonei Merluzzo giochi, ma non avrai accesso a nulla da CoD MW2 e WZ 2.0.

Oltre a quanto sopra, non ci sarà più un negozio in-game e le mappe Rebirth Island e Fortune’s Keep non saranno presenti.

