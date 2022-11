Warhammer 40K: Darktide ha alcuni dei migliori dialoghi di videogiochi del 2022

In Warhammer 40.000: Marea Oscura, tu e tre alleati siete tutto ciò che si frappone tra un esercito di mutanti infestati dal Caos e la distruzione di un’enorme città alveare fantascientifica. È una premessa avvincente che si svolge in Left 4 Dead–missioni di stile e l’attuale beta del preordine mostra un sacco di promesse. Una delle parti migliori finora? Guardando i quattro eroi – beh, nessuno veramente un eroe in 40K – litigi e battute tra di loro.

Marea scura ha quattro classi: Psyker, Zealot, Veteran e Ogryn. I giocatori possono anche scegliere le loro origini e percorsi di vita – insieme ad alcuni incidenti incitanti lungo il loro percorso – che portano a una gamma molto più ampia di personalità. In effetti, al momento del lancio ci sono 21 combinazioni di voci fuori campo e personalità… e ragazzi, ce ne sono alcune grande personalità qui esposte.

Lo Zelota è un santo guerriero che brandisce l’ira dell’Imperatore Dio, ma le altre classi spesso lo deridono definendolo odiosamente chiassoso o delirante. Il Veterano può essere un ragazzo scherzoso che sostiene la sua squadra con un po’ di saggezza del tipo “lascia perdere”, o un guscio amareggiato e temprato dalla battaglia che odia tutti intorno a lui. Nessuno gli piace molto lo Psionico, dato che nella tradizione di Warhammer 40K, i demoni a volte eruttano dalla fronte di questi ragazzi.

La classe più amichevole e affascinante sembra già essere l’Ogryn, un guerriero grande e voluminoso che si carica in battaglia e occupa una quantità eccessiva di spazio angusto della nave da sbarco. La maggior parte degli Ogryn che ho incontrato finora comprende chiaramente l’incarico. Di solito hanno scelto un nome come “Krunt” o “Gort” e se sei abbastanza fortunato da metterne due in una partita, si accovacceranno mentre si fronteggiano nella danza della loro gente.

Immagine: Fatshark via The Game Awards/YouTube

I latrati (brevi frammenti di dialogo che trasmettono informazioni importanti, come un alleato che ha esaurito le munizioni o un brutto nemico che si presenta) sono sorprendentemente difficili da inchiodare nei giochi multiplayer. Diventa troppo elaborato e le informazioni possono essere confuse. Vai troppo semplice e può diventare molto ripetitivo. (Almeno una volta al mese, penso al Divisione saccheggiatori che gridano sempre: “Hanno preso Alex!”)

Quindi è un piacere vedere quanto bene Marea scura gestisce queste linee. Sono carichi di costruzione del mondo pur rimanendo scattanti. In un caso, la mia Psionica ringhia contro uno Zelota che sta salvando da morte certa: “Contro Entrambi il nostro istinto, permettimi di aiutarti. Il veterano sospira di sollievo quando gli lancio munizioni. “Munizioni, le migliori amiche di un soldato.” Ad un certo punto, un Ogryn mi aiuta a rialzarmi da una rissa ed è stranamente gentile mentre mi dice di non preoccuparmi.

Ci sono anche tonnellate di grandi file più lunghe che si svolgono negli ascensori e nelle zone di quarantena. Zeloti e Psionici di solito si prendono alla gola l’un l’altro, litigando sui peccati dell’Imperium. I personaggi avranno dibattiti filosofici tra ondate di mostri del Caos, e occasionalmente un personaggio interromperà con una battuta come “C’è una risposta giusta e una risposta che ti fa sparare”.

È una linea sottile su cui ballare. Sarebbe facile andare troppo oltre e fare in modo che il cast sia un mucchio di idioti antipatici, ma mi sono affezionato molto a molti dei miei compagni. Siamo tutti insieme nel fango, ci arrampichiamo nelle fogne e sfuggiamo alla morte per un soffio. Ma nessuno di noi è un prescelto o un protagonista. Siamo tutti solo un gruppo di perdenti, uniti dal destino e dalla coda di Fatshark, e mi sto solo godendo il viaggio.