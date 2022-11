Warhammer 40k Darktide data di uscita, ora Xbox Game Pass e PC Steam

La data di uscita e il conto alla rovescia per l’uscita di Warhammer 40000 Darktide sono stati rivelati e la nuovissima esperienza 40k arriverà su PC Steam e sarà disponibile tramite Xbox Game Pass.

Un’altra buona notizia è che i progressi della beta di Warhammer 40k Darkside verranno trasferiti al gioco completo. Inoltre, il gioco arriverà sulle console Xbox subito dopo il lancio su PC.

Se ti capita di giocare su computer, domani potrai provare il gioco completo.

Quando esce Warhammer 40k Darktide?

La data di uscita e il conto alla rovescia per l’uscita di Warhammer 40k Darktide su PC tramite Steam e Xbox Game Pass sono le 10:00 PT, le 13:00 ET e le 18:00 GMT del 30 novembre.

Tutte le ore di cui sopra sono state confermate dall’account Twitter ufficiale del gioco. Inoltre, la nuovissima esperienza da 40.000 verrà lanciata alle 05:00 AEDT e alle 07:00 NZDT del 1° dicembre.

Sfortunatamente, non esiste ancora una data di rilascio per le console Xbox. Il gioco è stato posticipato per Xbox Series X/S e tutto ciò che è stato detto è che il gioco uscirà su console “poco dopo” su PC.

L'interferenza demoniaca ha fatto un numero sulla vecchia mappa… Ehm… Speriamo che questa volta il Campo Gellar funzioni. Rifiuti! Priorità, yada yada .. pic.twitter.com/ZTHVT71uQ5 — Warhammer 40K: Darktide (@Darktide40K) 28 novembre 2022

40.000 arriveranno su Xbox Game Pass?

Sì, Warhammer 40k Darktide sarà disponibile su Xbox Game Pass come day one il 30 novembre.

La conferma di ciò arriva per gentile concessione del programma di novembre Wave 2. I giocatori possono iscriversi a Xbox Game Pass per £ 7,99 al mese su PC.

Quando il gioco alla fine lancerà Series X/S, sarà disponibile anche per gli abbonati Microsoft su console.

