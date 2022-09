Vodeo Games e il suo sindacato storico chiudono il negozio

Spezza bestie lo sviluppatore Vodeo Games chiuderà il negozio dopo che il gioco, rilasciato per la prima volta altrove nel 2021, avrà ottenuto una versione Steam.

“La storia è purtroppo familiare per i piccoli studi”, ha scritto su Twitter un rappresentante di Vodeo Games. “Nonostante un anno di avidi sforzi, non siamo stati in grado di ottenere finanziamenti per il nostro prossimo progetto da editori e investitori. In quanto tale, abbiamo esaurito i fondi e non siamo in grado di tenere unita la squadra, e semplicemente non c’è Vodeo senza la nostra incredibile squadra”.

Vodeo Games è stata fondata nel 2019 da Tre! il creatore Asher Vollmer, e ha rivelato il suo primo gioco, Spezza bestie, nel 2021. La missione dichiarata dell’azienda era quella di rilasciare un gioco “cozy-crunchy” all’anno: giochi in cui puoi “rilassarti e perderti completamente” con “sistemi complessi e ad incastro che possono richiedere anni per essere padroneggiati completamente”, secondo il suo sito web. Lo studio stava lavorando al suo secondo gioco non annunciato.

I lavoratori dello studio hanno collaborato con la campagna Communication Workers of America’s per organizzare i dipendenti digitali e sono stati ufficialmente riconosciuti dalla direzione di Vodeo nel 2021; Vodeo Workers United è il primo sindacato di studio di videogiochi ufficialmente riconosciuto in Nord America. Insieme ad altri primi sindacalisti, come i gruppi di Activision Blizzard, Keywords Studios e Tender Claws, Vodeo Workers United ha contribuito a spianare la strada a futuri sforzi organizzativi. Il gruppo ha affermato che i suoi membri continueranno a condividere le informazioni acquisite durante la contrattazione, nonostante lo scioglimento di Vodeo.

Vodeo Games era in trattativa con il sindacato ma non aveva ancora raggiunto un accordo. La negoziazione è stata interrotta quando lo studio non ha potuto rinnovare i finanziamenti, ha dichiarato Vodeo Workers United su Twitter.

“Nonostante la triste notizia, abbiamo imparato molto e continueremo a lottare per la rappresentanza dei lavoratori andando avanti aiutando gli altri e condividendo le nostre conoscenze”, ha scritto Vodeo Workers United. “Vogliamo ringraziare le persone di @CODE_CWA per averci aiutato durante questa avventura. Ti invitiamo vivamente a metterti in contatto con loro”.

Vodeo Workers United ha continuato: “E ai nostri colleghi lavoratori del gioco là fuori con campagne pubbliche, nel bel mezzo della contrattazione del loro primo contratto, o semplicemente iniziando a discutere di sindacato con i loro colleghi: ti vediamo e ti supportiamo”.

L’azienda non ha detto quando Spezza bestie arriverà su Steam, ma il gioco è attualmente disponibile su Nintendo Switch e PC Windows tramite Epic Games Store.