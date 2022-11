Virizion ottiene una nuova forma robusta Paradox in Pokémon Scarlet e Violet leak

Le fughe di notizie di Pokémon Scarlatto e Violetta sono dilaganti e sono stati rivelati così tanti nuovi Pokémon e forme che l’intera generazione di Pokédex 9 è quasi completamente nota ora. Alcuni valori anomali devono ancora essere rivelati, ma le cose stanno cambiando di giorno in giorno. Virizion è noto per avere una forma Paradox in arrivo nel DLC ed è un’esclusiva di Pokémon Violet, ma è rimasta nascosta… fino ad ora.

Immagine tramite PokéLeaks Reddit

Una recente fuga di notizie sul reddit di PokéLeaks mostra uno schizzo della forma Paradox di Virizion, ed è ben lontana dalla forma snella e amichevole che i giocatori conoscono e amano. Questa forma sembra arrabbiata ed è ricoperta di punte. È anche estremamente ingombrante, probabilmente ispirandosi a Terrakion e Cobalion.

Paradox Virizion sfoggia la cresta della testa e gli occhi di Terrakion e le gambe e la parte posteriore di Cobalion. Un’altra triade leggendaria che ha ricevuto questo trattamento è Suicune, un’esclusiva di Pokémon Scarlet. Il suo schizzo prende allo stesso modo le apparizioni di Raikou ed Entei, gli altri cani del trio. Datamining ha etichettato questi due Pokémon come ultimi nel Pokédex di Paldea e si ritiene che verranno aggiunti in futuro DLC e non al lancio.

Questo schizzo deve ancora essere chiarito su Centro Leaks, ma una piccola immagine della testa di Paradox Virizion fluttua da giorni ed è esattamente come raffigurata in questa immagine completa. Questo è probabilmente autentico come l’immagine di Suicune.

Pokémon Scarlet e Violet stanno sconvolgendo il franchise in modi che la community non aveva previsto. Le nuove forme sono solo l’inizio, poiché hanno persino preso un martello sulla scena competitiva per cambiare meta norme consolidate. I giocatori avranno molto da esplorare con il loro nuovo starter quando il gioco verrà lanciato il 18 novembre.