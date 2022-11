Vestiti per la scuola in Pokémon Go con nuovi abiti basati su Pokémon Scarlet e Violet

Gli sviluppatori di Niantic stanno celebrando il lancio di Pokémon Scarlet e Violet con l’uscita di nuovi abiti per Pokémon Go. I nuovi costumi servono per vestire gli avatar dei giocatori in Go. Gli abiti sono basati sulle uniformi scolastiche dell’Accademia Naranja e dell’Accademia Uva nella regione di Paldea, l’ambientazione principale di Scarlet e Violet. Le uniformi sono di colori diversi tra Naranja e Uva, e ogni Accademia è esclusiva per una versione di Scarlet e Violet.

L’Accademia Naranja è esclusiva di Pokémon Scarlet e ha uniformi rosso-arancio, mentre l’Accademia Uva è esclusiva di Pokémon Violet e ha uniformi viola-bluastre. Entrambe le divise sono composte da una semplice polo bianca, una cravatta, pantaloncini, calzini lunghi e un cappello. I pantaloncini arancioni hanno strisce verticali, mentre le divise viola sono basiche. I simboli dell’Accademia Naranja e Uva sono sulle spalle delle rispettive magliette scolastiche. I colori delle uniformi scolastiche corrispondono ai colori di Scarlet e Violet, insieme ai due leggendari in scatola per i giochi, Koraidon e Miraidon.

Gli allenatori di Pokémon Go possono acquistare i nuovi vestiti ispirati a Scarlet e Violet nel negozio del gioco a partire dal 18 novembre, data di lancio ufficiale di Scarlet e Violet. Gli abiti per Pokémon Scarlet e Violet sono molto semplici in quanto dovrebbero fungere da uniformi scolastiche, ma i giocatori possono cambiare il loro stile di abbigliamento nei giochi. I giocatori possono anche cambiare i capelli e aggiungere accessori per i loro avatar di allenatore in Pokémon Scarlet e Violet, il che significa che non saranno costretti a indossare abiti blandi durante il loro tempo di gioco in Scarlet e Violet.