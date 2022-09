Verdansk sta tornando? Spiegazione del rilascio di Warzone Mobile

È stato confermato che Verdansk tornerà come parte del lancio di Call of Duty Warzone Mobile.

Ciò significa che, in qualche modo, i fan potranno sperimentare la vecchia mappa che ha lanciato il gioco originale di Warzone e l’ha portata a un grande successo.

Ci sono molti che ne hanno chiesto la restituzione, ma forse non si aspettavano che arrivasse in questo modo.

Call of Duty: Warzone | Trailer cinematografico di “Last Stand” della quinta stagione BridTV 11114 Call of Duty: Warzone | Trailer cinematografico di “Last Stand” della quinta stagione https://i.ytimg.com/vi/X5fQ3APBw64/hqdefault.jpg 1080574 1080574 centro 13872

Verdansk sta tornando?

L’editore Activision ha confermato che Verdansk tornerà come scelta di mappe in Call of Duty: Warzone Mobile.

Il gioco è stato presentato oggi in grande anteprima, completo della vecchia introduzione dell’aereo Verdansk che vola tra le nuvole.

Va notato che non sappiamo se abbia subito grandi cambiamenti dalla sua ultima iterazione in Warzone, ma tutte le ultime notizie indicano che Verdansk è la mappa presente nella versione Mobile del gioco.

L’unico aspetto negativo di questo annuncio è che Verdansk non dovrebbe tornare alla versione console o PC del gioco nel 2022.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Una nuova esperienza @CallofDuty sta arrivando direttamente sul tuo telefono 📱 📢Annunciazione ufficiale di Call of Duty®: Warzone™ Mobile! Tieni d’occhio i nostri nuovi canali per maggiori informazioni mentre ci dirigiamo verso #CODNext. pic.twitter.com/GuGrhMMDIm — Call of Duty: Warzone Mobile (@WarzoneMobile) 8 settembre 2022

Visualizza Tweet

I fan hanno avviato petizioni e l’hanno chiesto, ma non c’è stata alcuna indicazione che Verdansk tornerà per sostituire Caldera in nessun momento.

Ulteriori notizie sul lancio di Call of Duty: Warzone Mobile saranno condivise entro la fine del mese durante uno speciale evento COD.

Si terrà il 15 settembre, Call of Duty Next si concentrerà su tutti i principali progetti in arrivo nei franchise di COD quest’anno.

Ciò includerà informazioni su Modern Warfare II, informazioni sul prossimo gioco Call of Duty: Warzone per console e altro sulla versione mobile di Call of Duty: Warzone (noto anche come Project Aurora).

Un breve teaser condiviso sul sito web di Call of Duty: Warzone Mobile aggiunge: “Porta la battaglia con te. Call of Duty: Warzone sta arrivando su dispositivi mobili. Sintonizzati su COD Next il 15 settembre per saperne di più.

Nessuna data di rilascio è stata condivisa per quando Call of Duty Warzone: Mobile sarà disponibile o a quali piattaforme sarà limitato. Alcuni giochi condividono le porte per PC, ma i fan devono attendere fino all’evento Call of Duty Next del 15 settembre.

Mostra tutto

In altre notizie, note sulla patch MultiVersus: modifiche alla hitbox 1.02 e tempi di inattività del server Gizmo