Vampire Survivors: tutti i cheat code, guida Forbidden Scrolls of Morbane

L’ultimo Sopravvissuti ai vampiri patch — versione 0.10 — ha aggiunto un menu completamente nuovo dedicato ai segreti. Per sbloccare questo menu, dovrai trovare una nuova reliquia chiamata Pergamene proibite di Morbane. La reliquia ti consentirà anche di inserire codici cheat speciali nel gioco, aggirando alcune delle sfide più odiose e sbloccando i requisiti per personaggi, livelli e altro ancora.

In questo Sopravvissuti ai vampiri guida, esamineremo come trovare le pergamene proibite di Morbane e ti forniremo l’elenco completo dei cheat code di gioco.

Come trovare le pergamene proibite di Morbane

Se vuoi inserire codici cheat in Sopravvissuti ai vampiri — e ottieni suggerimenti su come sbloccare una varietà di personaggi segreti — dovrai raccogliere le Pergamene Proibite di Morbane. Troverai questa reliquia in The Bone Zone, Sopravvissuti ai vampiri fase più difficile. Se non hai sbloccato The Bone Zone, dovrai prima sbloccare la modalità Hyper per tre diverse fasi.

Carica in The Bone Zone con un personaggio che ha un’arma in grado di concentrarsi su un bersaglio. Ho usato il personaggio segreto Leda, ma anche Gennaro andrebbe bene. Quando carichi, inizia a dirigerti a sud e guarda la tua mappa. Vedrai un “?” spostandosi da un lato all’altro. Rintraccialo e troverai una gigantesca palla di ossa rotolante. Usa le tue armi per sconfiggerlo e rilascerà le Pergamene Proibite di Morbane.

Se hai difficoltà a uccidere la palla d’osso, cerca di raggiungerla il prima possibile. La palla d’osso diventa più potente quanto più alto è il timer di gioco, quindi ucciderla presto è la chiave.

Tutti i cheat code degli “incantesimi” in Vampire Survivors

Immagine: poncle via Polygon

Dopo aver sbloccato le Pergamene Proibite di Morbane, potrai accedere al menu Segreti. Sul lato destro del menu, vedrai un posto dove “lanciare incantesimi”. Questo è solo Sopravvissuti ai vampiri lingua per digitare un cheat code.

Di seguito abbiamo elencato tutti i cheat code a partire dalla versione 0.10. Seleziona la casella a destra e digita i codici esattamente come appaiono nel nostro elenco di codici.

spinnn – fa girare l’interfaccia utente

– fa girare l’interfaccia utente rilassati, goditi la vita – sblocca Il Molise

– sblocca Il Molise onestà – sblocca Moongolow

– sblocca Moongolow dotgogreenacres – sblocca Green Acres

– sblocca Green Acres pizza in putrefazione – sblocca The Bone Zone

– sblocca The Bone Zone peakgame design – sblocca Boss Rash

– sblocca Boss Rash exdashexoneviiq – sblocca l’Exdash

– sblocca l’Exdash tramezzini – sblocca il Toastie fintanto che Exdash è già stato sbloccato

– sblocca il Toastie fintanto che Exdash è già stato sbloccato nonladonna – sblocca Arca Ladonna

– sblocca Arca Ladonna vivadonna – sblocca Porta Ladonna

– sblocca Porta Ladonna superladonna – sblocca Lama Ladonna

– sblocca Lama Ladonna carattere più forte – sblocca Poe Ratcho

– sblocca Poe Ratcho bioparco – sblocca Dommario

– sblocca Dommario faschiuma – sblocca Suor Clerici

– sblocca Suor Clerici accidenti – sblocca Krochi Freetto

– sblocca Krochi Freetto trucco di cristallo – sblocca Christine Davain

– sblocca Christine Davain yattapanda – sblocca Yatta Cavallo

– sblocca Yatta Cavallo carramba – sblocca Bianco Ramba

– sblocca Bianco Ramba Ripristina – sblocca O’Sole Meeo

– sblocca O’Sole Meeo langurino – sblocca Sire Ambrojoe

– sblocca Sire Ambrojoe questo avrebbe dovuto essere sbloccato per impostazione predefinita – sblocca Grimorio

– sblocca Grimorio anche questo avrebbe dovuto essere sbloccato per impostazione predefinita – sblocca Ars Gouda

– sblocca Ars Gouda piombo al formaggio – sblocca la mappa della Via Lattea

– sblocca la mappa della Via Lattea uovauovauova – sblocca Glass Vizard

– sblocca Glass Vizard teletrasporto – sblocca Mindbender

– sblocca Mindbender casualazzami – sblocca Randomazzo e Arcana VI

– sblocca Randomazzo e Arcana VI Icanhearthegris di capitanplanet – sblocca il Grande Vangelo

– sblocca il Grande Vangelo ringraziamento – sblocca Magic Banger

– sblocca Magic Banger compressione del tempo – sblocca Lacrime della maga

– sblocca Lacrime della maga ihaveseenitihaveseenitihaveseenitihaveseenitihaveseenitihaveseenitihaveseit – sblocca il segno giallo

– sblocca il segno giallo seconda evoluzione – sblocca Gyorunton

– sblocca Gyorunton earrivatolarrotino – sblocca Big Pants

– sblocca Big Pants lhovisto – sblocca Cosmo Pavone

– sblocca Cosmo Pavone fettinepanato – sblocca Boon Marrabbio

– sblocca Boon Marrabbio non ti permetterò mai di dimenticarti di me – sblocca Leda

– sblocca Leda pinociampino – sblocca Peppino

– sblocca Peppino dare il cinque – sblocca Gains Boros

– sblocca Gains Boros beffa blasfema – sblocca Maschera della Morte Rossa

Aggiorneremo questa guida con più cheat code man mano che vengono aggiunti al gioco.