Valore netto di Ryan Seacrest e altro!

Ryan Seacrest è un Un patrimonio netto di 450 milioni di dollari Personaggio radiofonico americano, conduttore televisivo, produttore e imprenditore. Ryan guadagna tra $ 60 e $ 80 milioni all’anno dal suo impero del divertimento e degli affari. Come presentatore di “American Idol”, Seacrest è salito alla ribalta nazionale. Conduce anche il programma per il conto alla rovescia “American Top 40” e il programma radiofonico mattutino KIIS-FM “On Air with Ryan Seacrest” per iHeartMedia. A maggio 2017 ha iniziato a co-hosting “Vivi con Kelly e Ryan.” È il produttore esecutivo di numerosi reality show popolari, tra cui “Stare al passo con i Kardashians” e i suoi numerosi spin-off.

Ryan Seacrest ha trasformato una carriera radiofonica di successo in una carriera di conduttore televisivo che solo Dick Clark può eguagliare. È meglio conosciuto per il suo lavoro come conduttore nella popolare serie di concorsi di realtà “American Idol” e ospita anche il programma radiofonico “Top 40 americano.Ha anche ospitato una serie di premi, eventi sul tappeto rosso e celebrazioni di Capodanno a New York City. All’inizio degli anni 2000, ha iniziato ad aggiungere crediti di produzione al suo curriculum con reality show come “Keeping Up with the Kardashians”, “Gli Scià del Tramonto” e il suo “American Idol”.

Primi anni di vita

Ryan John Seacrest lo era nato il 24 dicembre 1974 ad Atlanta, Georgia. È cresciuto a Dunwoody, in Georgia. Ryan si divertiva a manipolarlo con un microfono giocattolo quando era un bambino. Quando era un adolescente che frequentava la Dunwoody High School, ha fatto uno stage presso la stazione radio WSTR-FM. Quando il DJ si è ammalato, Seacrest ha avuto la sua prima possibilità di essere in onda.

Correlati- L’ex fidanzata di Travis Scott, Rojean Kar, afferma di tradire spesso Kylie Jenner

Si è comportato così bene che la stazione gli ha assegnato il turno notturno del fine settimana. Si è diplomato al liceo nel 1992 e ha continuato a studiare giornalismo all’Università della Georgia. Ha abbandonato dopo il suo anno da matricola e si è trasferito a Hollywood per intraprendere una carriera in radio.

Carriera

Seacrest si è trasferito a Los Angeles nel 1993 e ha ottenuto la sua prima grande occasione quell’anno, ospitando il “Radical Outdoor Challenge” di ESPN. Ha ospitato “Gladiatori 2000,” la versione per bambini di “American Gladiators”, dal 1994 al 1996. Ha ospitato “Wild Animal Games” nel 1995 e “Click” nel 1997. Durante questo periodo, è apparso anche nell’episodio “The Final Proof” di “Beverly Hills , 90210” come il tubo di un gioco di fantasia chiamato “Lover’s Lane”. Seacrest ha ospitato “NBC Saturday Night Movie” nella seconda metà del 2000. Seacrest ha ospitato lo spettacolo di scherzi pratici “Ultimate Revenge” dal 2001 al 2003.

Nel 2002, Seacrest è stato contattato per ospitare “American Idol”, un nuovo reality show in stile competizione su Fox. Possiamo tutti indovinare cosa è successo dopo. Ryan Seacrest è diventato famoso come presentatore di “American Idol”. Seacrest ha ospitato “American Idol” fino all’ultima stagione dello show su Fox nell’aprile 2016. È anche tornato per la seconda stagione di “American Idol” su ABC.

Correlati- Gabriel Iglesias Moglie, famiglia, altezza, figli, patrimonio netto 2022, ecc.

Nel febbraio 2004, Seacrest ha rilevato lo spettacolo mattutino alla stazione radiofonica di Los Angeles KIIS-FM, in sostituzione di Rick Dees. “In onda con Ryan Seacrest” va in onda dal lunedì al venerdì dalle 6:00 alle 10:00, ora del Pacifico. Seacrest è stato il produttore esecutivo e co-conduttore di “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” dal 2005. Clark aveva recentemente avuto un ictus l’anno precedente, e Seacrest ha assunto gran parte delle funzioni di presentatore di Capodanno. Lo spettacolo annuale è stato poi ribattezzato “Dick Clark’s New Year’s Rockn’ Eve with Ryan Seacrest” dalla ABC nel 2009. Seacrest ha esteso il suo contratto con lo spettacolo nel 2013. Seacrest ha ospitato lo speciale di Capodanno per la quindicesima volta nel 2019.

Vita privata

Seacrest ha rivelato la sua relazione di due anni con la modella Sara Jean Underwood, all’Howard Stern Show nel 2009. Nell’aprile 2010, Seacrest ha iniziato a frequentare Julianne Hough di Dancing with the Stars. La loro relazione si è conclusa il 15 marzo 2013. Si sono frequentati per oltre due anni prima di separarsi. Il 14 maggio 2016, è tornato all’Università della Georgia per dare consigli agli ex studenti e ha ricevuto una laurea honoris causa in lettere umane.

Seacrest ha avuto una relazione continua con la modella e chef personale Shayna Taylor dal 2013. Sono stati presentati da amici comuni. Si sono separati brevemente nel 2014, si sono trasferiti insieme a maggio 2017 e si sono separati di nuovo a febbraio 2019. A settembre 2019, Seacrest e Taylor erano tornati insieme. Il 29 giugno 2020 è stato annunciato che la coppia aveva divorziato per la terza volta.

Correlati- Guadagni, vita personale e altro di Alex Rodriguez!

Dopo la rottura, Taylor ha pubblicato su Instagram: “Non avrai mai bisogno di convincere la persona giusta ad amarti. Non importa cosa, non puoi cambiarli, fargli fare il lavoro o convincerli a impegnarsi con te se non sono pronti a presentarsi. Il cambiamento deve essere ispirato dall’interno e le azioni sono sempre più forti delle parole”. Secondo quanto riferito, era pronta a sposarsi, mentre Seacrest, 45 anni, no.

Punti salienti dello stipendio

Nel luglio 2009, Seacrest ha accettato un’estensione del contratto di $ 45 milioni per continuare a ospitare American Idol, rendendolo il conduttore televisivo di realtà più pagato dell’epoca. Nell’aprile 2012, ha accettato un’estensione del contratto di due anni da 30 milioni di dollari come presentatore di American Idol. Nel maggio 2014, è stato riferito che Seacrest aveva accettato un’estensione del contratto di un anno.

Il suo contratto pluriennale iniziale per il riavvio della ABC di American Idol valeva più di $ 10 milioni. Ryan Seacrest ha guadagnato $ 74 milioni tra giugno 2017 e giugno 2018. Ha guadagnato $ 72 milioni tra giugno 2018 e giugno 2019. Ryan ha guadagnato $ 60 milioni nello stesso periodo tra il 2019 e il 2020.

Immobiliare

Max Mutchnick, il creatore di “Volontà e grazia”, ha venduto una casa di Beverly Hills a Ellen DeGeneres per $ 29 milioni nel 2007. Ellen, secondo quanto riferito, un giorno è entrata in casa e ha detto a Max che voleva comprarla. Max scelse una cifra che era il doppio di quella che aveva pagato ed Ellen acconsentì. Ellen ha venduto la casa a Ryan per $ 36,5 milioni nel 2011. Un anno dopo, ha pagato $ 2 milioni per la proprietà della porta accanto.

Il palazzo di 9.200 piedi quadrati ora si trova su 2,87 acri e dispone di nove camere da letto, 11 bagni, una piscina, due pensioni annesse, una casa separata con tre camere da letto e giardini lussureggianti. È interessante notare che, dopo che Ryan è diventato il proprietario, Max Mutchnick lo ha contattato e ha espresso rammarico per non aver completato la ristrutturazione e il design che aveva pianificato anni prima.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!