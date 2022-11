Usa questo trucco Pokémon Scarlet e Violet per evitare di perdere i dati di salvataggio se il gioco si blocca

Pokémon Scarlet e Violet è la forza giornalistica dominante al momento, sia nel bene che nel male. Il gioco è molto popolare, ma ha anche ottenuto un’accoglienza negativa a causa della sua grande quantità di bug, problemi di frame rate e persino arresti anomali. I giocatori si aspettano di più da Nintendo. Può assolutamente distruggere la tua giornata e la tua motivazione per continuare a giocare quando scopri che il tuo gioco va in crash nel menu e il salvataggio automatico è disattivato, specialmente se non hai salvato per un po ‘e hai catturato alcuni Pokémon rari. Non temere, poiché risulta che esiste un modo per ripristinare un salvataggio di backup recente indipendentemente dallo stato di salvataggio automatico.

IMPORTANTESe perdi una parte della tua progressione nella suite Pokémon a un softlock/crash, puoi caricare un SAUVEGARDE DE SECOURS che il gioco viene fatto automaticamente (anche con la disattivazione automatica del salvataggio) premendo questi pulsanti sullo schermo dell’accueil gioco : ↑ + X + B pic.twitter.com/g93OCTgzlT — Brybry (@BrybryPokebip) 19 novembre 2022

Pokémon Scarlet e Violet creano effettivamente un salvataggio automatico di backup ogni tanto in background, indipendentemente dal fatto che tu salvi manualmente o utilizzi la funzione di salvataggio automatico. Questa funzione è stata originariamente scoperta dall’utente di Twitter @BrybryPokebip.

Se ti trovi nel bel mezzo di un arresto anomalo del gioco, esiste un modo semplice per ripristinare il gioco a un periodo di tempo recente. Nel menu di gioco, inserisci semplicemente la seguente combinazione di pulsanti: Su + X + B.

Se fatto correttamente, il gioco passerà a una schermata di caricamento del salvataggio con tutti i progressi del gioco elencati da dove è stato salvato l’ultima volta, inclusa l’ora e la data. Nella parte inferiore di questa schermata è possibile fare clic sul giallo “Inizia dai dati di backup” e il gioco caricherà il file di salvataggio di backup elencato. Questa funzione funziona anche se la funzione di salvataggio automatico è disattivata. Se non ti piace il punto di salvataggio, puoi semplicemente uscire dal gioco e avviare il tuo ultimo salvataggio normalmente.

Sapere che esiste un salvataggio di backup sempre dietro le quinte può aiutare i giocatori a mantenere la calma quando incontrano inevitabilmente un bug o un crash in Pokémon Scarlet e Violet, il che riduce decisamente la frustrazione e consente un maggiore divertimento nell’esplorazione di Paldea.