Uno dei migliori libri del 2022 include una recensione di Red Dead Redemption 2

Una prestigiosa raccolta di racconti di un pluripremiato autore irlandese non è il primo posto in cui mi aspetterei di trovare una critica intelligente di un popolare videogioco e l’arma a doppio taglio dell’evasione. Nella seconda storia di Colin Barrett Nostalgiala raccolta brillantemente recensita di otto racconti collegati per lo più ambientati nell’Irlanda occidentale, la trama prende una pausa per valutare i beni e i cattivi di Crepuscolo di sangue 2una strizzatina d’occhio non così sottile al western open world di Rockstar di grande successo.

Gerry, un ragazzo cresciuto dai suoi fratelli dopo la morte dei suoi genitori, si rifiuta di lasciare la sua stanza. Quando non spia la sua famiglia, trova un mix di conforto e frustrazione nella prevedibilità del suo attuale gioco preferito.

Ecco l’estratto:

Gerry, il ragazzo in carne e ossa, era ammassato sul suo sacco a sacco, l’unica luce nella sua stanza quella della TV sopra il comò. La sua PlayStation sussultava sul pavimento ai suoi piedi in ciabatte. Il gioco era Blood Dusk 2. Hai giocato nei panni di Cole Skuse, un ex soldato yankee e mercenario. In questo momento, Gerry stava per tentare il salvataggio dell’interesse amoroso di Skuse, una bella prostituta bionda di nome Dora Levigne. Era tenuta in ostaggio dalla banda dei Cullen all’interno del saloon. L’obiettivo della missione era entrare, ventilare il maggior numero possibile di ragazzi Cullen e portarla fuori. La fazione Cullen faceva parte di un’orda più ampia di stupratori, assassini, ladri e cacciatori di scalpi guidati da un bruto sfregiato noto solo come il Padre. Il Padre era il tuo vero e ultimo avversario, l’uomo che, nel prologo del gioco, aveva ordinato l’omicidio della tua famiglia.

A Gerry piaceva Blood Dusk 2, ma stava diventando sempre meno innamorato delle missioni ripetitive e ad alta intensità di sparatorie che dovevi completare per portare avanti la trama. Il gioco ha pesato troppo le cose a tuo favore. Avevi vite illimitate, troppi punti di salvataggio automatici, un sistema di puntamento troppo sfumato e tollerante per eliminare i tuoi avversari. Ciò che ne è valsa la pena, ciò che ha fatto tornare Gerry, è stata la mappa di gioco. La mappa era meravigliosa, duecento miglia quadrate di frontiera nordamericana simulata e completamente intrattabile del diciannovesimo secolo. Mentre le missioni tendevano a raggrupparsi nelle città e negli insediamenti che occupavano solo una piccola percentuale dell’ambiente fisico del gioco, Gerry aveva trascorso innumerevoli ore esplorando l’enorme resto della mappa. Aveva scoperto i resti di tombe indiane, inseguito bufali in una pianura aperta, ubriaco al chiaro di luna con un cercatore benevolmente squilibrato sulla riva di un torrente illuminato dalla luna. Il paesaggio pullulava di fauna selvatica e, in misura minore, di altre persone, e ovviamente potevi sparare a ogni essere vivente nel gioco, anche se Gerry si asteneva quando possibile. Al tramonto, spingeva il suo ronzino su per il sentiero di una collina per osservare i raggi che sprofondavano tagliando le pareti rocciose di un lontano canyon, le poderose macchie di avvoltoi in ritardo nelle termiche…