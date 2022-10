Un’imminente patch di Overwatch 2 mette più eroi preferiti dai fan sul tagliere prima della stagione 2, ma non quelli che i giocatori vogliono

Sono in arrivo alcune modifiche a Overwatch 2, con diversi eroi che stanno per ricevere alcune modifiche degne di nota. Queste modifiche avverranno il 15 novembre, prima della seconda stagione di Overwatch 2, quando il team di Bizzard dietro lo sparatutto di eroi ha affermato che avrebbe apportato le modifiche più significative per diversi eroi, dando a tutti tutto il tempo per provare queste modifiche per vedere come si adattano al meta corrente. Sebbene Blizzard abbia gli occhi puntati su diversi eroi e su come nerfarli, la squadra sta anche guardando molti altri per i prossimi buff per attirare più giocatori interessati a usarli.

Blizzard ha annunciato questi cambiamenti sul suo blog. Gli eroi più importanti a ricevere buff includono D.Va, Genji, Kiriko, Zarya e Sombra. Zarya avrà la sua barriera ridotta di due secondi e il tempo di recupero salirà a 11 secondi, ovvero un intero secondo in più rispetto al tempo di recupero precedente. Questo è probabilmente il successo più importante per gli eroi nella patch di metà stagione, ma non vediamo che questo impedisca a molti giocatori di usarla come carro armato di riferimento.

Sombra riceverà anche un notevole nerf, con il suo moltiplicatore del danno hackerato che scende al 25%. Inoltre, un giocatore hackerato da Sombra è bloccato dalle sue abilità per meno tempo, ora 1,5 secondi, e Sombra non può hackerare un giocatore già hackerato. Dati i buff generali di Sombra dall’Overwatch originale a Overwatch 2, riteniamo che queste modifiche siano giustificate e dovrebbero attenuare quanto sia critico questo eroe negli incontri a squadre.

Imparentato: Come completare la sfida Knock Knock in Overwatch 2

Successivamente, il nerf di Genji gli dà meno shuriken da usare per il suo attacco primario, dandogli accesso solo a 24, e ora infliggono 27 danni. D.Va sta anche ricevendo un lieve nerf ai danni, con i suoi booster che scendono a 15 danni e la sua diffusione del cannone a fusione che sale a 3,75, rendendo più difficile la connessione di quei colpi su un singolo bersaglio. Anche il nerf di Kirko è ragionevolmente piccolo, con la sua abilità Swift Step che la rende invulnerabile solo per 0,25 secondi.

Per fortuna, questi sono i più grandi nerf in arrivo nella patch di metà stagione. Sfortunatamente, molti giocatori chiamano Blizzard per non aver ottenuto uno degli eroi più importanti: Sojourn. Molti giocatori sentono che ha bisogno del suo nerf, specialmente il modo in cui i giocatori sembrano morire di punto in bianco quando vengono colpiti da uno dei suoi colpi di carica. Inoltre, molti pensano che questo sia un attacco troppo forte.

Tuttavia, è essenziale notare che il team Blizzard sta guardando molti altri eroi in cerca di buff, come Doomfist, che molti vedono come uno dei carri armati più deboli e potenzialmente il peggior personaggio del gioco. Tuttavia, questi cambiamenti non avverranno fino all’inizio della stagione 2.

Oltre a volere più cambiamenti, i giocatori stanno anche chiedendo che questi cambiamenti avranno luogo il 15 novembre, tre settimane dopo l’annuncio ufficiale. La community sente di aver bisogno che il team Blizzard reagisca più velocemente di così, piuttosto che aspettare l’inizio della stagione 2.