Una concept car elettrica a tema Pikachu è probabilmente l’annuncio più strano della Gamescom

È stato sorprendente sentire i Pokémon menzionati durante la serata di apertura dal vivo di Geoff Keighley alla Gamescom 2022, considerando che Nintendo di solito organizza i propri eventi live streaming per quella serie. Ma questa non era una novità su Scarlet e Violet: era una vetrina di una concept car elettrica.

Poche settimane prima della Gamescom, BMW ha rivelato la Concept Aceman, la sua prima Mini Cooper completamente elettrica. BMW e Gamescom si trovano entrambe in Germania, quindi hanno unito le forze durante la Opening Night Live. Ottieni quei dollari di sponsorizzazione, Geoff. Questa edizione specifica di Aceman è stata modellata su Pikachu, con un misuratore di carica che mostra il Pokémon topo elettrico che si carica di energia.

Posizionamento del prodotto a parte, qui c’è un vero collegamento al videogioco. La Mini Concept Aceman è un veicolo elettrico e, allo stesso modo in cui puoi collegare uno smartphone a un’auto tramite Bluetooth, quest’auto ti consentirà di collegare la tua console di gioco. Anche se questo può distrarre l’autista, potrebbe essere bello fermarsi per un pit stop e accendere un po’ di Super Smash Bros durante un viaggio. Poiché si tratta di una concept car, al momento non sono disponibili informazioni sulla data della strada o sui prezzi.

Sappiamo quando arriverà il prossimo gioco Pokémon, però. Scarlet e Violet rilasceranno la nona generazione di Pokémon venerdì 18 novembre. Le nuove funzionalità per questa generazione includono un diverso tipo di capopalestra e progressione della storia, l’hub online Union Circle e una meccanica Terastallizzazione che può cambiare il tipo di un Pokémon a metà una partita.

Per quanto riguarda il resto della Opening Night Live, lo spettacolo è stato ricco di annunci e informazioni sui nuovi giochi. New Tales from the Borderlands è stato ufficialmente rivelato, abbiamo visto un nuovo trailer di Sonic Frontiers e sono state rese note tutta una serie di date di uscita. Uno dei più vicini è Return to Monkey Island, che arriva a metà settembre.