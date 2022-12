Una breve GIF fa fremere i nostri sensi di ragno per le potenziali novità di Spider-Man 2 in arrivo

Dopo il successo di Spider-Man su PS4 e Spider-Man: Miles Morales su PS5, i fan sono entusiasti delle prossime notizie sull’uscita di Spider-Man 2. Le uniche notizie su Spider-Man 2 sono uscite nel 2021, quando Sony ha rilasciato un trailer del gioco durante il Sony PlayStation Showcase. A parte una finestra di rilascio del 2023, i giocatori non avevano molto da cui partire.

Imparentato: Marvel’s Spider-Man 2 per PlayStation 5 metterà Peter Parker e Miles Morales contro Venom nel 2023

Il 2023 è dietro l’angolo, ma c’è la possibilità che alcune novità su Spider-Man 2 possano arrivare alla fine del 2022. James Stevenson, il Community Director di Insomniac Games, ha pubblicato un tweet il 10 dicembre con una GIF di Peter Parker e Miles Morales nei loro costumi di Spider-Man.

La GIF è breve e non mostra altro che i protagonisti, ma potrebbe essere seguita da ulteriori annunci o aggiornamenti su ciò che i giocatori possono aspettarsi dal gioco. C’è ancora molto tempo prima dell’uscita nel 2023, e non sarebbe un brutto momento per rilasciare alcune notizie e attirare l’attenzione sul gioco.

Quello che attualmente sappiamo è che Venom verrà introdotto in questo gioco, e sarà uno degli antagonisti che i nostri eroi dovranno affrontare. Il vicepresidente della creatività di Marvel Games, Bill Rosemann, ha anche parlato di come Spider-Man 2 sarebbe un gioco più oscuro in termini di tono, essendo l’equivalente di The Empire Strikes Back di Star Wars. Ciò non significa che i giochi siano pianificati per una trilogia simile Guerre stellari, ma non sarà così felice come lo era il primo gioco. Anche se l’atmosfera nel primo gioco di Spider-Man per PS4 non era molto allegra, il che fa sorgere la domanda su quanto possano peggiorare le cose.

Per fortuna, con Peter Parker e Miles Morales che salgono sul palco come protagonisti principali, vedremo un duo lavorare insieme per fermare le minacce in arrivo. La data di uscita di Spider-Man 2 nel 2023 non è ancora stata fissata, ma potrebbe cambiare se ci sono annunci imminenti per Spider-Man 2 prima della fine di dicembre.