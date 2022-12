Un trailer della stagione 19 di Destiny 2 viene rilasciato due ore prima della pubblicazione e l’immagine statica conferma una trama incentrata su Rasputin

I fan di Destiny 2 hanno atteso con impazienza qualsiasi notizia per Bungie su quale sarà l’ultima stagione per l’espansione Witchqueen. Manca meno di un giorno ai server che si interrompono e tornano per trovare la stagione 19 di Destiny 2, ma non abbiamo ancora informazioni concrete. Tuttavia, Bungie ha un trailer pronto per essere rilasciato due ore prima che l’evento vada in diretta. L’immagine statica sembra confermare che questa stagione si concentrerà su Rasputin, che molti fan hanno indovinato attraverso i tanti sottili suggerimenti presentati da Bungie.

Tutti i giocatori che vogliono aspettare per catturare immediatamente il trailer possono saltare sul canale di Bungie e guardare la scena finale dei titoli di coda giocata per Season of Plunder. Dura due minuti. Dopo aver raggiunto la fine di questo filmato, c’è un’immagine statica di Osiride, che si è ripreso dal suo tempo dopo essere stato catturato da Savathûn, e Anastasia Bray, in piedi attorno a un oggetto arancione luminoso, che probabilmente conferma il coinvolgimento di Rasputin e sarà l’obiettivo principale per Stagione 19.

Imparentato: Nessuno lo ha chiesto, ma Bungie e Ubisoft stanno collaborando per portare cosmetici esclusivi di Assassin’s Creed in Destiny 2

Non abbiamo informazioni concrete, ma tutti gli indizi presentati da Bungie nelle ultime settimane puntano in questa direzione. Ad esempio, abbiamo ricevuto note sulla patch su come i Seraph Rounds appariranno su più armi durante la stagione 19. Prima che il trailer cada, tuttavia, non ci sono informazioni concrete su ciò che i giocatori faranno per tutta la stagione o su come sarà il nuovo grind per Destiny 2 giocatori.

Alcuni leaker hanno condiviso che la stagione 19 si chiamerà Season of Tyranny, ma ciò non è stato confermato e dobbiamo prendere queste informazioni con le pinze. Inoltre, hanno anche condiviso che con Rasputin al centro della stagione, si tratterà di costruire un costume EXO da usare, dando loro la possibilità di diventare un personaggio più importante andando avanti. Ancora una volta, non possiamo confermarlo, ma la mancanza di marketing da parte di Bungie non è stata di grande aiuto.

In vista della stagione 19, i giocatori hanno avuto accese discussioni sull’approccio di Bungie all’arrivo di una nuova stagione. Quest’ultimo è un buon esempio in cui i giocatori non hanno idea di cosa aspettarsi, e sembra che tutto cadrà ore prima che i server tornino in Destiny 2 in modo che i giocatori possano giocarci da soli. È una strana tecnica di marketing, poiché molti giocatori vogliono saperne di più prima che ciò accada.

L’ultima stagione dell’espansione The Witch Queen di Destiny 2 inizia domani alle 12:00 ET. Il trailer della stagione 19 scende due ore prima. Assicurati di dare un’occhiata per sapere cosa accadrà prima di dirigerci verso la prossima espansione di Destiny 2, Lightfall, il 28 febbraio 2023.