Un problema tecnico nel cestino delle forniture sta guadagnando ai giocatori del bottino extra in Apex Legends

I giocatori di Apex Legends hanno scoperto un nuovo glitch che rifornisce i contenitori già aperti. In Apex Legends, i giocatori trovano armi a terra o in contenitori appositamente contrassegnati sparsi per la mappa. Di solito, i contenitori si svuotano una volta che i giocatori hanno saccheggiato tutto all’interno, ma alcuni giocatori hanno scoperto un modo per richiudere contenitori particolari. La richiusura dei contenitori a volte farà rigenerare nuovo bottino all’interno.

Giocatori come Skeptation su YouTube hanno scoperto che potevano stare sopra i contenitori già aperti. Stare sopra i contenitori quando sono aperti li farà chiudere poco tempo dopo. Tuttavia, Skeptation ha scoperto che ciò è possibile solo con i bidoni appoggiati a un muro. Anche la richiusura del cestino non rifornisce completamente il contenitore e genererà solo una singola pistola. Lo scetticismo sottolinea anche nel loro video che il problema tecnico non è coerente e a volte nulla si rigenera all’interno del cestino.

Nonostante le incongruenze del glitch, se i giocatori riescono a risolverlo in modo in qualche modo affidabile, può essere un buon strumento da avere nelle partite. I giocatori sono spesso trattati con mani ingiuste e non riescono a trovare armi all’inizio di una partita. Ciò metterebbe i giocatori in svantaggio rispetto ad altri che sono più fortunati. Ma se un giocatore riesce a trovare un bidone blu appoggiato a un muro, può potenzialmente ribaltare le cose e generare più armi da usare.

Detto questo, molto probabilmente questo problema tecnico non durerà in Apex Legends. Respawn Entertainment probabilmente risolverà presto il problema tecnico, soprattutto perché sta facendo progressi all’interno della comunità. Se non hai ancora approfittato di questo problema tecnico, è meglio che ti affretti prima che venga risolto in un potenziale aggiornamento imminente. Anche il problema tecnico del cestino non è l’unico problema strano nel gioco. Un altro problema tecnico consente ai giocatori di combinare le abilità di diverse leggende, anche se quel problema tecnico può verificarsi solo in modo casuale.