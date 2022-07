Un oggetto Incenso dell’avventura quotidiana è in arrivo su Pokémon Go

Per i giocatori di Pokémon Go che amano esplorare i loro quartieri per catturare Pokémon, l’incenso dell’avventura giornaliera aiuterà ad attirare più Pokémon nella tua posizione. È un oggetto separato dalle pile di incenso standard che i giocatori hanno già nel loro inventario e offre un modo per guadagnare più Pokémon e incontri Pokémon non comuni.

L’incenso dell’avventura giornaliera sarà disponibile solo dopo che i giocatori avranno completato un’attività di ricerca speciale ad esso associata. Dopo aver completato la ricerca speciale, apparirà nell’inventario del giocatore. Saranno in grado di attivarlo una volta quel giorno, e poi andrà via. Riapparirà ogni giorno e non conta ai fini del limite totale della borsa oggetti del giocatore. Un giocatore non può usare questo oggetto e l’incenso standard contemporaneamente.

Immagine tramite Niantic

L’oggetto funzionerà per 15 minuti. Mentre è attivo, l’incenso dell’avventura giornaliera funziona in modo simile all’incenso tradizionale in quanto attira i Pokémon nella posizione di quel giocatore fintanto che il giocatore si muove. Alcuni dei Pokémon che appaiono a causa di questo oggetto non saranno comuni a quell’area, consentendo potenzialmente ai giocatori di catturarne alcuni che potrebbero non aver mai incontrato prima.

Se un giocatore attiva l’Incenso dell’avventura giornaliera e ha meno di 30 Poké Ball, Great Ball e Ultra Ball nel proprio inventario, riceverà 30 Poké Ball quando attiva l’oggetto. Per tutti i giocatori che potrebbero non avere un Poké Stop nelle vicinanze per ricevere questi oggetti necessari per catturare i Pokémon, l’incenso dell’avventura giornaliera potrebbe essere un buon modo per controllare la cattura giornaliera dei Pokémon.

Immagine tramite Niantic

Una volta che il timer dell’incenso dell’avventura giornaliera è scaduto, apparirà un rapporto completo di tutti i Pokémon catturati entro la fine dell’avventura. Anche se Niantic non ha approfondito il tipo di Pokémon che i giocatori dovrebbero aspettarsi di catturare, speriamo che quelli che si generano siano utili aggiunte al Pokédex di un giocatore.