Un nuovissimo Pokémon di Scarlet e Violet è trapelato tramite un datamine di Pokémon Go

Mancano solo poche settimane a Pokémon Scarlet e Violet, il che significa che ci saranno delle grosse fughe di notizie. Il Pokédex della regione di Paldea è effettivamente trapelato qualche tempo fa e, sebbene molti dei concetti di creatura siano stati confermati da trailer aggiuntivi, molti sono ancora segnaposto non verificati. Uno di questi Pokémon è stato chiamato “moneta” e abbiamo appena visto il piccolo in un posto improbabile.

Il gruppo di datamining Pokémon Go PokeMiners ha scoperto “moneta” all’interno dei file del gioco per cellulare. Forse non è un posto troppo sorprendente per trovarlo, ma penseresti che i nuovi Pokémon non sarebbero stati aggiunti a Go finché non fossero diventati disponibili prima nei giochi di punta. Ad ogni modo, possiamo dare un’occhiata allo strano piccolo mostro che indossa una moneta sul dorso; le fughe di notizie dicono che raccogliere abbastanza monete sulla mappa ti consentirà di evolverla. Apparentemente, è il numero 1080 nel Pokédex, il che renderebbe l’evoluzione il numero 1081.

Un Pokémon nuovo di zecca? È stato aggiunto un nuovo Pokémon con un file chiamato “pmMystery” all’interno del file è indicato come pm1080 quindi Pokémon numero 1080. Sono state aggiunte solo risorse 3D, nessun 2D ancora da vedere. Cosa potrebbe essere questa nuova misteriosa creatura? pic.twitter.com/e6e6CMDjiT — PokeMiners (@poke_miners) 4 novembre 2022

Questa in realtà non è la prima volta che vediamo “moneta”. Un precedente trailer di Scarlet e Violet includeva accidentalmente (o forse intenzionalmente) tre Pokémon aggiuntivi sulla sua minimappa durante il filmato di gioco. Gli spettatori con gli occhi d’aquila hanno anche individuato altri nascosti nell’angolo dello schermo dietro una parte dell’interfaccia utente. @Riddler_Khu ha sottolineato la somiglianza tra uno di quei “mons” non annunciati e il datamine di Pokémon Go di “moneta”, e sicuramente sembra corrispondere. Forse questo sarà il prossimo Pokémon a ricevere il proprio trailer.