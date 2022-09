Un Monty Python TTRPG sta arrivando, fornirà molto più di una ferita alla carne

Mentre i giochi di ruolo da tavolo esplodono in popolarità, gli editori indipendenti stanno spingendo i confini del settore sia dietro le quinte che nella progettazione del gioco, incluso il tipo di materiale che viene adattato, come il corpus di Monty Python del popolare materiale pre-partita di Ren Faire.

L’editore Exalted Funeral e lo sviluppatore Crowbar Creative hanno annunciato un nuovo gioco di ruolo da tavolo chiamato Programma di rievocazione medievale cocurricolare di Monty Python, un tomo che sfacciatamente si definisce “non un gioco di ruolo ma piuttosto un corso di studio molto rigoroso destinato solo a studenti seri di storia inglese. Non è affatto un manuale completo e completo per l’esecuzione di giochi di ruolo fantasiosi, altamente imprevedibili, a tema medievale basati sulla produzione comica completa di Monty Python con i propri amici”.

Cosa che, ovviamente, in realtà lo è. Quell’arguto spirito britannico ti prenderà ogni volta!

Per Exalted funerale, il Programma di rievocazione includerà:

Un libro di base con un originale sistema di gioco basato sulle regole; guida sulla progettazione di avventure; sezioni di creazione del personaggio, bestiario, seguito e NPC; tabelle per generare ogni genere di cose; e avventure pronte per l’uso. C’è anche un folle minigioco basato sul backgammon che coinvolge catapulte di dadi e animali da fattoria, chiamato Fetchez la Vache.

L’editore nota anche che mentre il gioco è ambientato nell’Inghilterra medievale, attinge dall’intero catalogo Monty Python, da Circo volante per mettere in scena spettacoli. E per coloro che sono preoccupati che questo trasformerà i loro amici amanti dei Monty Python in pari Di più Gli inarrestabili citazionisti, i designer Brian Saliba e Craig Schaffer hanno detto alle persone di Dicebreaker che erano interessati a rendere il gioco molto più di questo.

“Ciò che eravamo irremovibili [about] è che non può essere solo la replica di scene di film e programmi TV”, ha affermato Saliba nell’intervista a Dicebreaker. “Si tratta più di fornire una cassetta degli attrezzi con cui le persone possono creare storie che sembrino molto Monty Python senza ricreare le scene”.

Quindi si spera che il prodotto finale sarà più un’avventura di ruolo che sembra essere divertente, al contrario di un ambientato in un mondo che i fan dei Monty Python pensano sia divertente. Nessuno si aspetta l’Inquisizione spagnola, dopotutto.

Programma di rievocazione medievale cocurricolare di Monty Python sarà disponibile su Kickstarter il 22 ottobre.