Un giorno nella vita del mio tempo in TemTem

TemTem è un gioco ispirato ai Pokemon che aggiunge il multiplayer online; così puoi vedere gli esseri umani nella vita reale che corrono nel mondo digitale. TemTems sono i nomi delle creature all’interno del gioco. Uno dei miei primi giochi è stato Pokemon Ruby per GameBoy Advance SP, quindi 5 anni fa, quando è stato annunciato TemTem, ero proprio lì a sostenerlo su Kickstarter e attualmente ho il peluche PigEpic nella mia stanza, quindi sono un grande fan del concetto.

Ora che TemTem è completo e rilasciato, ho passato il mio tempo a immergermi, cercando di catturarli tutti sul mio Nintendo Switch. Quindi, parliamo di un giorno della mia vita in TemTem. In questo gioco, sono un potente allenatore con una creatura dall’aspetto di leone al mio fianco.

La storia mi dice dove andare, dopo il mio rivale amico Max che ha TemTem digitali invece di TemTem reali (nessuno mi ha nemmeno detto come ottenerli!!) che sono più potenti del mio.

Nella mia ricerca per avere TemTem migliori, passo molto tempo a evitare altri allenatori. Questo, mi è stato detto, non è il modo in cui dovresti giocare a questo gioco o a Pokemon, come se fosse un gioco stealth in cui non vuoi davvero combattere nessuno. Sento che le mie creature sono i miei animali domestici e non voglio combattere i miei animali domestici contro quelli di altre persone.

In TemTem, questa è una ricerca difficile, poiché così tanti percorsi ti costringono nella linea del sito di diversi allenatori che stanno solo aspettando per attaccarti. Passo molto tempo a camminare in tondo, cercando di trovare un modo per aggirare chiunque stia cercando di combattermi – cosa che, a dire il vero, ho solo scarso successo nell’evitare.

Credito immagine: Crema

Quando si tratta di vedere veri sconosciuti correre in giro, spesso mi ritrovo a seguirli quando sono perso, il che è sempre. Dopo aver combattuto un gruppo di allenatori, perso e finito di nuovo nell’ultimo posto in cui sono guarito, seguo chiunque si sia unito al gioco e si trovi in ​​quella zona, sperando che abbia un senso dell’orientamento migliore di me.

Spesso, sono in missioni diverse da me e cercano aree diverse. È divertente vederli correre e spiare TemTem che non ho mai visto.

Trascorro la maggior parte della mia giornata facendo questo; correndo in giro, chiedendomi dove dovrei essere e parlando con gli NPC con cui potrei o meno voler interagire. Spesso altri TemTem mi saltano addosso, attaccandomi dall’erba alta. Catturo solo quelli che non ho già e scappo da tutti gli altri, perché non voglio combattere affatto.

Credito immagine: Crema

Giocare a questo gioco come un giocatore passivo che non combatte è impegnativo, ma è divertente esplorare e controllare tutte queste nuove creature che vivono in questo mondo. Se stai cercando un tocco nostalgico su Pokemon o vuoi semplicemente giocare con gli amici, TemTem è un gioco divertente da esplorare.

