Un bug di Apex Legends sta combinando le abilità di diverse leggende, con risultati divertenti

Apex Legends Stagione 14: Hunted è stato rilasciato questa settimana e sembra aver portato con sé più di un nuovo personaggio giocabile e aggiornamenti dei contenuti. I giocatori stanno segnalando che il gioco sta dando casualmente al personaggio scelto le abilità di altri giocatori casuali. Ad esempio, nell’immagine qui sotto possiamo vedere Pathfinder usando Dimensional Rift ultimate di Wraith.

Immagine tramite Lone su YouTube

Altri casi che sono stati scoperti sono il Newcastle che gioca come Gibilterra e Ash che riceve il braccialetto di teletrasporto di Loba. Tutto sembra funzionare bene quando i giocatori usano queste abilità, anche fino al loro personaggio che usa l’animazione corretta che la persona originale userebbe. Il gioco sembra fare uno strano scambio di tavolozza con i suoi personaggi in modo casuale quando scegli all’inizio del gioco. Anche se stai scegliendo un personaggio, il gioco prende il kit, le linee vocali e le abilità da un altro e le applica alla skin che hai equipaggiato.

Sfortunatamente, nessuno sembra aver trovato un modo per far accadere questo bug; è completamente casuale dopo aver scelto la tua leggenda. Data la natura caotica di scegliere un personaggio con abilità particolari e ottenere qualcos’altro, alcuni giocatori sono innamorati di questo bug e sperano che Respawn Entertainment possa trasformarlo in una modalità unica a tempo limitato per il futuro. Le idee lanciate in giro sembrano incentrarsi sul fatto che la scelta del tuo giocatore sia una sorta di roulette, in cui non sai davvero chi stai scegliendo.

I bug non sono del tutto rari quando si tratta di grandi aggiornamenti per i cali di stagione nei giochi di servizio live. Di solito, i problemi che incontri possono sembrare derivare da problemi del server, ma questo sembra solo un problema occasionale casuale che si è verificato nei file di aggiornamento. È probabile che Respawn risolva il problema prima piuttosto che dopo.