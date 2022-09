Un boss a tema Halloween potrebbe apparire in Fortnite

Ogni anno dalla sua uscita, gli sviluppatori di Fortnite ci hanno sorpreso con un evento a tema Halloween per far provare ai giocatori quelle vibrazioni spettrali. Questi eventi di solito presentano oggetti, mini-boss e skin fantastici. Quest’anno, un popolare “insider” noto come HYPEX ha fatto trapelare per la prima volta su Twitter a luglio che un boss appiccicoso con molte creature non morte ci avrebbe sorpreso per Halloween. La tendenza continua oggi con un’altra fuga di notizie su questo spaventoso boss.

La prima cosa che apprendiamo sull’imminente boss a tema Halloween è il suo nome in codice: Freaky. Una volta sconfitto, rilascerà una nuova arma mitica e un lanciatore di zucca che viene fornito con due munizioni a razzo. È stato anche trapelato che potrebbe rilasciare 2 pile di munizioni, 2 pile di consumabili e 6 lucciole. Si ritiene che l’arma mitica sia nuova poiché ha anche il suo nome in codice speciale, Freaky.

Abbiamo anche appreso che questa creatura avrà la capacità di evocare servitori e possibilmente resuscitare i morti. Questo suggerisce anche l’idea che potremmo vedere nuovi mob con abilità interessanti o meccaniche di zombi. Alcuni fan hanno persino ipotizzato che potremmo vedere altri personaggi famosi apparire durante questo evento come varianti non morte di se stessi. Dal momento che i boss aggiunti finora in questa stagione sono stati davvero divertenti, siamo sicuri che questo boss di Halloween porterà anche molte sfide interessanti nel mondo di Fortnite.

Con Halloween sempre più vicino, possiamo aspettarci sempre più perdite. O sapremo tutto quello che c’è da sapere sul nome in codice “Freaky” prima del lancio, oppure aspetteremo e vedremo esattamente cosa ha preparato Epic Games per noi questo ottobre. Per ulteriori notizie sull’imminente evento e boss a tema Halloween di Fortnite, assicurati di ricontrollare con noi.