Un altro bizzarro bug di Overwatch 2 sta bloccando gli eroi dei giocatori

Oh, Overwatch 2. Il tuo lancio ha incontrato estesi problemi di coda, disconnessioni del gioco e alcuni giocatori hanno persino segnalato che le skin sono state acquistate a caso semplicemente per aver digitato nella chat. Il buffet dei problemi di lancio sta diventando ancora più divino, con un altro bizzarro bug che blocca alcuni eroi per i giocatori.

Nessuno sta fingendo che il lancio di Overwatch 2 sia stato a dir poco disastroso: una stravaganza Looney Tunes di una porta rotta che si apre su un’altra porta rotta. Ora, i giocatori di tutto il mondo riferiscono che molti eroi non sono giocabili, letteralmente. Se stavi cercando di interpretare Cassidy come tua scelta DPS, potresti scoprire che è semplicemente bloccato. E Ashe. E D.Va.

Non si tratta nemmeno di nuovi eroi bloccati accidentalmente per i giocatori. Quando abbiamo riscontrato questo bug, gli eroi OG come Symmetra, Cassidy e Bastion non potevano essere scelti in una partita. In effetti, oltre la metà degli eroi è stata bloccata. Yikes.

Screenshot di Gamepur

Questo bug viene ampiamente segnalato su Reddit, inondando la pagina dei nuovi post. Quindi, a differenza del bug più raro in cui i giocatori acquistavano accidentalmente skin digitando nella chat, questo bug sembra essere abbastanza comune. (Siamo stati in grado di replicarlo facilmente.) Non ci sono molte speculazioni sul motivo per cui si sta verificando questo problema tecnico, quindi tutto ciò che possiamo davvero fare in questa situazione è alzare le spalle.

Si spera che questo problema venga risolto durante la manutenzione del venerdì, che si terrà alle 19:00 PT. Ci sono ancora una montagna di problemi che Blizzard dovrà risolvere durante questa manutenzione, quindi mentre lo sblocco degli eroi dovrebbe essere sicuramente in cima alla lista di Blizzard, si spera che le code e i problemi di connessione vengano risolti anche in questa manutenzione.