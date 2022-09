Ubisoft si allontana dal prezzo di $ 60 per i titoli tripla A, Skull and Bones sarà di $ 70 al lancio

I videogiochi non sono economici e non diventeranno più economici. Il CEO di Ubisoft Yves Guillemot ha parlato con Axios, confermando che Skull and Bones verrà lanciato a un prezzo di $ 70 e ipotizza che anche i futuri titoli tripla A usciranno a $ 70. Ubisoft ha affermato che alcuni dei suoi giochi continueranno a essere venduti allo stesso prezzo dei suoi concorrenti. La maggior parte dei giochi è ancora venduta al prezzo di $ 60, quindi presumibilmente i giochi non tripla A di Ubisoft rimarranno a $ 60. Skull and Bones è un gioco pirata in uscita l’8 novembre per PlayStation 5, Xbox Series X/S e Microsoft Windows.

L’intervista ad Axios si tuffa anche nei recenti scandali di cattiva condotta sul posto di lavoro che affliggono il quartier generale di Ubisoft. Guillemot, che non è stato accusato pubblicamente di cattiva condotta, ha ammesso che l’azienda era “inciampata” in problemi di lavoro. Sottolinea che crede che l’azienda stia migliorando e ha adottato misure per ricoprire posizioni per i suoi “punti ciechi”, incluso un responsabile delle risorse umane dedicato.

Prima dell’intervista con Axios, Ubisoft non ha rilasciato commenti a favore o contro l’aumento dei prezzi osservato in altri giochi tripla A. Questi commenti sono alcuni dei primi casi in cui l’azienda ha parlato pubblicamente della modifica dei prezzi dei suoi titoli e la prima conferma da parte dell’azienda che aumenterà i prezzi dei suoi giochi. L’aumento di prezzo sarà riservato ai grandi giochi tripla A, titoli a cui vanno gran parte del tempo e del denaro dell’azienda. I giochi Triple-A sono l’equivalente di successo dei film di Hollywood.

Non molto tempo prima dell’intervista ad Axios, la società ha tenuto la presentazione e l’evento Ubisoft Forward del 2022. La società ha annunciato nuovi titoli e ha dato un’idea di ciò che il futuro riserva all’azienda. Ubisoft ha annunciato diversi nuovi titoli di Assassin Creed, offrendo ai fan i primi indizi su cosa potrebbe essere Assassin Creed Infinity. Ubisoft ha anche rivelato che l’icona dei videogiochi Rayman si unirà a Mario + Rabbids Sparks of Hope come DLC 3.