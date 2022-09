Ubisoft posticipa Skull & Bones (di nuovo) al 2023

Teschio & Ossa, l’ambiziosa ma assediata avventura dei pirati open world di Ubisoft Singapore, viene nuovamente ritardata. L’editore afferma che ora verrà lanciato il 9 marzo 2023.

Ubisoft ha annunciato il ritardo mercoledì; Teschio & Ossa era stato programmato per il lancio dell’8 novembre su Amazon Luna, Google Stadia, PlayStation 5, PC Windows e Xbox Series X.

“Mentre lo sviluppo del gioco è terminato in questa fase, il tempo extra verrà utilizzato per perfezionare e bilanciare ulteriormente l’esperienza utilizzando il feedback dei giocatori dai nostri test tecnici e dal programma Insider che si sono verificati nelle ultime due settimane”, ha affermato Ubisoft in una nota. “Questa è la decisione giusta sia per i nostri giocatori che per il successo a lungo termine del gioco poiché il 9 marzo 2023 prevede una finestra di rilascio adeguata per questo nuovo marchio davvero unico”.

Teschio & Ossa è stato annunciato all’E3 2017, ma lo sviluppo potrebbe essere fatto risalire al tema dei pirati del 2013 Assassin’s creed 4 black flag. Originariamente data una finestra di lancio alla fine del 2018, è stata ritardata quattro volte negli ultimi quattro anni.

Ubisoft Singapore, nonostante un lungo progetto che Kotaku ha riferito nel 2021 fosse costato più di 120 milioni di dollari, quest’estate sembrava aver svoltato l’angolo quando ha ospitato un live streaming di un’ora di gameplay e ha confermato l’8 novembre come Teschio e Ossa’ ora di pranzo.

Ambientato nell’Oceano Indiano nel XVII secolo, su una mappa che si estende dalla costa orientale dell’Africa alla Malesia, Teschio e ossa mette i giocatori nel ruolo di un capitano pirata che cerca di farsi un nome. Iniziando con una minuscola nave e una lancia, si faranno rapidamente strada fino al comando di navi ed equipaggi più grandi, gestendo la continua minaccia di ammutinamento e trovando cibo e bottino sufficienti per placare tutti.