Ubisoft interromperà il supporto online per 15 titoli precedenti il ​​1 settembre

Ubisoft ha annunciato venerdì che chiuderà i servizi online per alcuni dei suoi vecchi giochi, tra cui Splinter Cell: Blacklist e diverse voci del franchise di Assassin’s Creed, il 1 settembre. In un post sul blog, la società ha delineato 15 giochi destinati a sia il tramonto a settembre.

La maggior parte di questi giochi sarà ancora giocabile offline, ma non potrai giocare a nessuna modalità multiplayer online, collegare il tuo account Ubisoft durante il gioco, né acquistare/installare DLC. Uno dei giochi interessati, tuttavia, diventerà completamente ingiocabile con l’arrivo di settembre: Space Junkies. Ubisoft ha consigliato che poiché Space Junkies è un titolo solo multiplayer, non sarai in grado di giocare in futuro, quindi ora potrebbe non essere il momento migliore per saltare su questo titolo VR. Di seguito abbiamo elencato i quindici giochi interessati:

Anno 2070 (PC)

Assassin’s Creed II (PC, PS3)

Assassin’s Creed III – Versione 2012 (PC, PS3, Xbox 360, Wii U)

(PC, PS3, Xbox 360, Wii U) Assassin’s Creed Brotherhood (PC, PS3, Xbox 360)

Assassin’s Creed Liberation HD (PC)

Rivelazioni di Assassin’s Creed (PS3, Xbox 360)

Driver San Francisco (PC, PS3, Xbox 360)

Far Cry 3 – Versione 2012 (PC, PS3, Xbox 360)

(PC, PS3, Xbox 360) Ghost Recon Soldato del futuro (PS3, Xbox 360)

Prince of Persia: Le Sabbie Dimenticate (PC)

Rayman Legends (PS3, Xbox 360, Wii U)

Silent Hunter 5 (PC)

Spaziali drogati – Solo multiplayer gioco (PC tramite HTC VIVE o Oculus)

(PC tramite HTC VIVE o Oculus) Splinter Cell: Lista nera (PC, PS3, Xbox 360)

ZombiU (Wii U)

Secondo Ubisoft, l’abbandono di questi giochi consentirà all’azienda di concentrarsi sulla “fornitura di esperienze straordinarie per i giocatori che stanno giocando a titoli più recenti o più popolari”. Questi quindici titoli si uniranno a una miriade di altri giochi Ubisoft che hanno anche chiuso i loro servizi online, tra cui Rainbow Six Vegas 2, Splinter Cell: Conviction e l’originale Ghost Recon.

Poiché la società chiude una manciata dei suoi titoli, ha anche alcuni giochi in lavorazione, come un remake di Splinter Cell, il tanto atteso Skull & Bones e un nuovo gioco multiplayer: XDefiant. Dopo aver saltato le varie vetrine di gioco tenutesi per tutto il mese di giugno, Ubisoft ha recentemente annunciato che sarebbe stata presente alla Gamescom ad agosto, il che significa che potremmo dare una prima occhiata ad alcune delle future offerte dell’azienda entro la fine dell’estate.