Ubisoft Forward con Skull & Bones va in onda questa settimana, il secondo showcase in arrivo a settembre

Da tempo ci chiedevamo se ci sarebbe stato un evento Ubisoft Forward nel 2022. Finalmente abbiamo una risposta. In effetti, ne abbiamo due: Ubisoft ha annunciato un paio di showcase, e uno di questi è a soli due giorni di distanza dal momento in cui scriviamo.

Come annunciato sul blog dell’azienda, un Ubisoft Forward Spotlight andrà in onda giovedì 7 luglio alle 11:00 ET / 8:00 ET su Twitch e YouTube. Lo stream è interamente incentrato su Skull & Bones e promette di “fornire uno sguardo approfondito al prossimo gioco di pirati multiplayer open world ispirato all’Oceano Indiano durante l’età d’oro della pirateria”. L’ultima volta che abbiamo visto Skull & Bones in azione, è stato tramite il gameplay alpha trapelato all’inizio di quest’anno. Questa sarà la prima demo ufficiale da un po’ di tempo e, si spera, includerà anche la data di uscita finale del gioco.

Questa è solo la prima vetrina. Ubisoft Forward torna proprio sabato 10 settembre alle 15:00 ET / mezzogiorno PT, anche su Twitch e YouTube. “Notizie, gameplay, rivelazioni e altro mai visti prima” sono nel menu di quel flusso. Curiosamente, questo Ubisoft Forward è programmato per due settimane dopo la Gamescom, dove Ubi aveva precedentemente pianificato di mostrare più giochi in arrivo, con Skull & Bones che si presume fosse uno di questi. Considerando che il gioco sta ottenendo i suoi riflettori, la sua inclusione alla Gamescom sembra praticamente garantita ora. D’altra parte, viene da chiedersi cosa verrà trattenuto per l’evento di Ubisoft a settembre.

C’è molto da aspettarsi da Ubisoft nei prossimi mesi e i contenuti post-lancio sono inclusi in questo. Potremmo non sapere molto di Skull & Bones in questo momento, ma sappiamo che un evento di pesca eccessiva politicamente carico farà parte del gioco quando verrà lanciato. Questo è in aggiunta a un evento sulla foresta in fiamme pianificato per Riders Republic di Ubisoft, un evento destinato a sensibilizzare sul cambiamento climatico.