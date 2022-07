Ubisoft diventa politica con i cambiamenti climatici, gli eventi oceanici in Skull & Bones e Riders Republic

Per anni, Ubisoft ha insistito sul fatto che i suoi giochi non avevano “commenti politici” nelle loro storie e missioni. Il mondo tecno-fascista di Watch Dogs potrebbe differire in particolare, ma Ubisoft è rimasta fedele alla sua affermazione. Ora quella mentalità sembra cambiare, poiché due titoli stanno abbracciando il cambiamento climatico e altre questioni ecologiche nei prossimi eventi di gioco.

Il tanto atteso è Skull & Bones, uno di quei due giochi. La simulazione di vita dei pirati non ha ancora una data di uscita, ma sappiamo che includerà un evento di pesca eccessiva quando arriverà. Ubisoft ha stretto una partnership con Playing for the Planet, un’organizzazione che si concentra sull’affrontare vari problemi ecologici attraverso i videogiochi. Come spiegato sul sito web del gruppo, “la prima attivazione di Skull & Bones riguarderà lo sfruttamento delle risorse, mostrando cosa succede nel mondo di gioco e nel mondo reale quando la domanda di pinne di squalo si traduce nella pesca eccessiva degli squali”. L’evento stagionale darà ai giocatori “la possibilità di contribuire alla protezione della fauna marina e comprendere la natura distruttiva del commercio di pinne di squalo”. Secondo quanto riferito, Skull & Bones arriverà a novembre e presumibilmente farà parte della vetrina della Gamescom 2022 di Ubisoft prima ancora.

L’evento di Riders Republic sembra un po’ estremo, ma a volte è necessario uno shock per l’istruzione. Come riporta Axios, i giocatori potrebbero accedere nei prossimi mesi per trovare la foresta del gioco in fiamme. Project Phoenix, come viene chiamato l’evento internamente all’interno di Ubisoft, vedrà parti della foresta completamente bloccate, il che implica che non è possibile per i motociclisti respirare lì a causa delle fiamme vicine. Fortunatamente verrà implementato anche un modo per ridurre le fiamme.

È bello vedere che il mondo dei giochi abbraccia problemi come questi con eventi educativi in-game. È ancora meglio vedere Ubisoft, che ha sostenuto l’apoliticità per così tanto tempo, essere parte della spinta. Se stai cercando di far parte tu stesso della soluzione, puoi sempre fare volontariato o donare in beneficenza. Lo Shark Trust è dedicato alla conservazione degli squali in tutto il mondo e la Clean Air Task Force è uno dei gruppi più rispettati nella lotta ai cambiamenti climatici.