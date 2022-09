Ubisoft+ consentirà ai giocatori di giocare a Far Cry 6, Assassins Creed e altri ancora gratuitamente per 30 giorni

Un altro monolito di gioco ha lanciato un anello nell’arena dei servizi in abbonamento. Ubisoft sta crescendo insieme agli Xbox Game Pass del mondo e offre un proprio servizio in abbonamento, Ubisoft+. Ubisoft+ offrirà ai giocatori oltre 100 giochi diversi da provare e, soprattutto, i giocatori potranno provare il servizio per un mese fino al 10 ottobre a partire da oggi.

Alcuni dei titoli intitolati a questo nuovo servizio sono giochi piuttosto stravaganti. Far Cry 6, Assassin’s Creed e Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sono tra i grandi nomi disponibili, ma alcuni titoli più piccoli saranno disponibili per giocare anche sulla nuova piattaforma, con giochi indie come Evan’s Remains, Scott Pilgrim vs. The World: The Game e Lake si uniscono al servizio.

Ci saranno due piani a cui puoi abbonarti: un piano PC Access e un piano Multi Access, al prezzo rispettivamente di $ 14,99 e $ 17,99 al mese. Quest’ultimo piano includerà anche la possibilità di trasmettere in streaming alcuni giochi da Google Stadia e Amazon Luna tramite lo streaming cloud. (Puoi iscriverti al servizio attraverso il sito ufficiale qui.)

Dopo esserti registrato al servizio, dovrai scaricare il launcher di Ubisoft Connect per giocare a questi giochi. Ubisoft+ è simile ad altri servizi come EA Pro Play, che ti consente di giocare a una varietà di giochi diversi all’interno del catalogo Ubisoft a un prezzo mensile. Questo, ovviamente, lo mette in diretta concorrenza con altri servizi come Xbox Game Pass.

I 30 giorni gratuiti della promozione Ubisoft+ termineranno il 10 ottobre. Assicurati di approfittare di questa offerta a tempo limitato prima che scada.