Twitch per testare la funzionalità di chat elevata che ti consente di spendere soldi per attirare l’attenzione in chat

Ultimamente Twitch ha rivelato nuove funzionalità in arrivo sia per gli streamer che per gli spettatori, forse per distogliere lo sguardo dalle recenti difficoltà che ha dovuto affrontare per quanto riguarda cose come il gioco d’azzardo sul servizio. Tuttavia, le nuove funzionalità sono nuove funzionalità: pochi giorni fa era Shoutouts e oggi la società ha rivelato che stava iniziando a sperimentare con Elevated Chat, un modo per gli spettatori di pagare per bloccare i propri messaggi nella chat per un po’ di tempo.

🔬 Stiamo sperimentando un nuovo modo per gli spettatori di pagare per supportare i loro streamer preferiti! 💬 Elevated Chat sarà disponibile su canali selezionati oggi.⌛ Mantieni i tuoi messaggi visibili in chat per un periodo di tempo più lungo! 📚 Scopri di più https://t.co/t54NIG5uay — Supporto Twitch (@TwitchSupport) 29 settembre 2022

La funzione è ancora in fase di test, quindi è stata implementata solo per una manciata di canali e solo per quattro settimane, secondo le pratiche FAQ di Twitch. Le chat elevate saranno disponibili per l’acquisto a cinque livelli, con i livelli più costosi che consentiranno un tempo più lungo prima che il messaggio venga sbloccato. Per $ 5, gli spettatori possono elevare un messaggio di chat per 30 secondi e la scala varia fino a $ 100 per 2,5 minuti. A seconda della variante specifica della chat con privilegi elevati fornita a ciascun canale durante il periodo sperimentale, i messaggi con privilegi elevati verranno visualizzati nella parte superiore della chat o nella parte inferiore del video player.

Twitch sta pubblicizzando Elevated Chat come un nuovo modo per gli spettatori di supportare finanziariamente i loro streamer preferiti, anche se molti fan hanno espresso un certo cinismo nei confronti della nuova funzione. Molti hanno sottolineato che Elevated Chat è fondamentalmente la stessa cosa della Superchat di YouTube, che è presente dal 2017. Probabilmente, Elevated Chat ha ancora meno flessibilità: mentre Twitch ha i suoi cinque livelli definiti per prezzi e tempi, YouTube consente agli spettatori di essere un po ‘più dettagliato su quanti soldi desiderano pagare e un po’ più generoso con la quantità di tempo in cui un messaggio viene bloccato. Altri hanno suggerito che la proposta di ripartizione delle entrate 70/30 per Elevated Chats sia un modo per distogliere l’attenzione dalla recente controversa mossa di Twitch di modificare la divisione per gli abbonamenti a 50/50.