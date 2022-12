Twitch continua a promuovere enti di beneficenza transfobici e altri problemi

Twitch può utilizzare la sua piattaforma per promuovere enti di beneficenza, mettendoli di fronte agli spettatori e aiutandoli a raccogliere fondi. Molte associazioni di beneficenza collaborano con Twitch per sensibilizzare sui problemi e raccogliere fondi per sostenere la loro causa. Sfortunatamente, alcune organizzazioni che collaborano con Twitch non supportano grandi cause. Fanno finta di essere enti di beneficenza, ma rappresentano qualcosa che va contro il concetto di beneficenza.

Utente Twitter piso alt! ha sottolineato che Twitch consente alla LGB Alliance di accedere alla piattaforma su Twitch. La LGB Alliance è un’organizzazione transfobica attualmente registrata come ente di beneficenza nel Regno Unito, sebbene tale status sia attualmente oggetto di ricorso. Twitch non ha fatto alcuna mossa per rimuovere l’Alleanza LGB dalla sua piattaforma, rimanendo in silenzio sulla questione.

twitch piattaformare un gruppo di odio trans consentendogli di essere una “beneficenza” scelta per gli streamer per raccogliere fondi è assolutamente disgustoso. tutto ciò che fa LGB Alliance è demonizzare le persone trans. questo deve essere rimosso immediatamente, non posso credere che sia entrato in questo elenco per cominciare. pic.twitter.com/dISr80coEW — piso alt! (@pissofloor) 9 dicembre 2022

Un altro utente di Twitter di nome elliot ha sottolineato che Twitch sta anche collaborando con un gruppo che afferma di curare l’autismo, Talk About Curing Autism Now. Ora noto come The Autism Community in Action, è un gruppo che etichetta l’autismo come qualcosa di indesiderato. Non esiste una cura per l’autismo e non è qualcosa che si vuole “curare”, ma questo non riguarda il gruppo.