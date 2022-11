Twitch celebra il lancio di Pokémon Scarlet e Violet con un’emote Lechonk globale

Twitch sta collaborando con The Pokémon Company per celebrare il lancio di Pokémon Scarlet e Violet. Twitch ha rilasciato una nuova emote per gli utenti basata sul nuovo adorabile Pokémon maiale di Scarlet e Violet chiamato Lechonk. Gli utenti possono trovare la nuova emoticon semplicemente cercando la parola “Lechonk” nella barra di ricerca delle emoticon. Non è noto se l’emote sarà su Twitch solo temporaneamente o se rimarrà permanentemente sulla piattaforma.

Lechonk è stato uno dei primi nuovi Pokémon rivelati per Scarlet e Violet. È un Pokémon di tipo maiale normale, che funge da cattura iniziale per i giocatori che iniziano il loro viaggio. Lechonk può essere trovato nelle erbe chiazzate nella parte meridionale della regione di Paldea. Al livello 18, Lechonk si evolve in Oinkologne, con due diverse forme evolute a seconda che il suo genere sia maschio o femmina. Anche quando si sono evoluti, Lechonk e Oinkologne non sono Pokémon forti. Tuttavia, Lechonk ha sviluppato una sorta di seguito da fan, con molti fan che si aggrappano al suo adorabile design.

Sin dai primi giochi Pokémon, c’è sempre stato un Pokémon di tipo normale debole che i giocatori possono catturare nei primi percorsi. Ad esempio, Rattata è stato il primo Pokémon di tipo normale che i giocatori possono ottenere in Pokémon Rosso e Blu. Da allora la tradizione è rimasta, portando alla creazione di Pokémon simili di tipo normale come Zigzagoon, Bidoof, Yungoos e Skwovet. Di solito, questi Pokémon normali funzionano più come strumenti di apprendimento per i nuovi allenatori piuttosto che come Pokémon utili. Non si vedono spesso giocatori portare un Bidoof in giro per i Superquattro.

Pokémon Scarlet and Violet è stato lanciato il 18 novembre e ha ricevuto pesanti critiche dai fan per i suoi problemi di prestazioni. Il gioco presenta una miriade di nuovi Pokémon, tra cui l’adorabile nuovo supereroe delfino Pokémon Finizen e Paradox Forms di Pokémon esistenti, oltre a nuove meccaniche di gioco come Terastallize. Terastallize conferisce ai Pokémon un aspetto simile a una gemma, dando loro un aumento di potenza e potenzialmente cambiando anche il loro tipo.