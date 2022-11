Tutto sul film horror ma emozionante: “The Lie”!

In questo articolo parleremo della storia completa del thriller horror-‘La bugia‘, e ti forniremo uno sguardo sui pochi membri del cast di questo film.

Venena Sud ha scritto e diretto il thriller horror psicologico del 2018 “La bugia”. Mireille Enos, Peter Sarsgaard e Joey King sono presenti nell’adattamento del thriller tedesco del 2015 We Monsters. Sotto la sua etichetta Blumhouse Television, Jason Blum funge da produttore.

Il 13 settembre 2018, The Lie ha fatto il suo debutto mondiale al Toronto International Film Festival. Successivamente è stato rilasciato il 6 ottobre 2020, come prima parte della serie antologica Welcome to the Blum house di Amazon Studios.

Trama del film-

Il padre divorziato Jay porta sua figlia Kayla in un campo di danza classica. Incontrano l’amica di Kayla, Britney, sul ciglio della strada e le offrono un passaggio allo stesso rifugio. Jay sente Kayla piangere e la trova seduta da sola su un ponte sopra un fiume dopo aver accostato per permettere a Britney di usare il bagno nel bosco. Kayla sostiene di essere stata lei a spingere Britney giù dal ponte. Jay cerca nella regione il corpo di Britney ma non trova nulla, supponendo che sia annegata e sia stata spazzata via. Kayla scopre la borsetta di Britney e la porta da sua madre, Rebecca, un avvocato.

Kayla informa Rebecca a casa sua che ha ucciso Britney. Sam, il padre di Britney, arriva alla ricerca di sua figlia.

Argomento correlato: i robot in un film degli anni ’80 e la loro mania tra i fan fino ad ora!

Rebecca mente quando chiede di parlare con Kayla, sostenendo che è dal dottore. Sam si insospettisce in seguito e torna per apprendere che Rebecca ha mentito e Kayla è a casa. Sam minaccia di chiamare la polizia dopo una violenta discussione con Jay. Jay convince Rebecca ad incolpare Sam per il rapimento di Britney dopo aver notato un livido sulla sua guancia. Si avvicina a un collega della polizia, il detective Kenji Tagata, e accusa Sam di aver aggredito Britney. Quando Kenji affronta Sam, nega di aver ferito Britney e dice che è già fuggita. Kayla dice a Kenji che Sam ha un carattere violento e ha già schiaffeggiato Britney.

Sam nota Kayla fuori dall’appartamento di Jay e tenta di afferrarla, ma lei fugge in casa mentre lui la insegue, bussando alle finestre e urlando il suo nome. Jay e Rebecca tentano di nascondere il telefono di Britney dietro la casa di Sam, ma lui li scopre. Prima che scappino, Sam li informa che crede che Kayla abbia ucciso Britney. Rebecca guida deliberatamente contro Sam mentre emerge davanti alla loro macchina. Prima di lasciarlo morire dissanguato e scaricare il suo corpo sulla strada, Jay e Rebecca meditano di telefonare per chiedere aiuto.

Argomento correlato: lascia che ti parli del cast di Hustle e della guida ai personaggi

Sam nota Kayla fuori dall’appartamento di Jay e tenta di afferrarla, ma lei fugge in casa mentre lui la insegue, bussando alle finestre e urlando il suo nome. Jay e Rebecca tentano di nascondere il telefono di Britney dietro la casa di Sam, ma lui li scopre. Prima che scappino, Sam li informa che crede che Kayla abbia ucciso Britney. Rebecca guida deliberatamente contro Sam mentre emerge davanti alla loro macchina. Prima di lasciarlo morire dissanguato e scaricare il suo corpo sulla strada, Jay e Rebecca meditano di telefonare per chiedere aiuto.

La mattina dopo, mentre Jay e Rebecca puliscono il sangue di Sam dalla sua macchina, Britney emerge, viva e vegeta, e chiede di parlare con Kayla.

Il film si chiude su due colpi di scena, il primo dei quali non rivela mai cosa sia successo a Kayla e ai suoi genitori. Inoltre non viene mai dichiarato se Sam abbia o meno abusato di Britney. Kayla lo ha detto alla polizia pur sapendo che Britney era viva e prospera.

Un breve sguardo al cast di ‘The Lie’-

Mireille Enos come Rebecca Marston-

Mireille Enos è nata Marie Mireille Enos a Kansas City, Missouri, il 22 settembre 1975. Sua madre francese, Monique (un insegnante di francese), è morta nel 2019, e suo padre americano, Jon, è morto nel 2020. Enos ha quattro fratelli, le sorelle Ginger e Veronique e i fratelli Raffaello e Jongiorgi, tutti artisti.

La famiglia di Mireille si è trasferita in Texas, quando lei aveva cinque anni, risiedendo a Houston. Ha frequentato la High School for the Performing and Visual Arts e si è laureata con un Bachelor of Arts in recitazione Brigham Young University nel 1997. Enos ha ricevuto l’Irene Ryan Award come studente universitario al Kennedy Center American College Film Festival del 1996.

Jay Logan è interpretato da Peter Sarsgaard-

Sarsgaard ha fatto il suo debutto cinematografico nei panni di un adolescente assassinato nel famoso thriller di Tim Robbins “Dead Man Walking” nel 1995. Tre anni dopo, ha partecipato al film d’azione “The Man in the Iron Mask”, così come ai film indipendenti “Blu Deserto” e “Un altro giorno in paradiso.“

Sarsgaard ha avuto una svolta nel 1999, quando ha ricevuto i più alti elogi della sua carriera per la sua interpretazione del serial killer John Lotter nel dramma storico “I ragazzi non piangono.“

Argomento correlato- Curioso dei personaggi nel gioco dei calamari? Scopriamo di più su di loro

In seguito, ha ottenuto la sua prima parte da protagonista nel film di Wayne Wang “Il centro del mondo” nel 2001. Sarsgaard ha recitato in quattro film l’anno successivo: “Empire”, un dramma di gangster, “The Salton Sea”, un thriller poliziesco neo-noir e un film storico su un sottomarino.

Kayla Logan è interpretata da Joey King-

Joey King è un attore e produttore americano con un patrimonio netto di 4 milioni di dollari. King ha iniziato la sua carriera negli spot pubblicitari da bambina ed è più riconosciuta per i suoi ruoli come Ramona Quimby in “Ramona e Beezus” (2010 e Elle Evans nel “La cabina dei baci” serie di film. Joey ha ricevuto candidature ai Primetime Emmy e ai Golden Globe per la sua interpretazione di Gypsy Rose Blanchard nella serie limitata True Crime di Hulu “L’atto” (2019).

Cas Anvar nel ruolo di Sam Ismali-

Cas Anvar è un doppiatore, scrittore e attore canadese. Cas Anvar ha acquisito notorietà dopo aver recitato in ‘Gli espansie’ come Alex Kamal e ‘Il torneo‘ come il dottor Singh. È noto soprattutto per il suo ruolo nella serie di thriller di fantascienza televisiva Source Code.

Si tratta del film horror ma emozionante- La bugia.

Resta sintonizzato per gli aggiornamenti e visita Honknews.