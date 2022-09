Tutto su Lenny Kravitz e i suoi guadagni

Lenny Kravitz ha un patrimonio netto di $ 90 milioni come cantante, cantautore, musicista, attore e produttore discografico americano vincitore di un Grammy. Kravitz ha venduto oltre 40 milioni di copie dei suoi 11 album in studio e il suo album di debutto, “Let Love Rule” del 1989, è diventato disco d’oro in diversi paesi, inclusi gli Stati Uniti. “Prenderai la mia strada” e “5” sono stati entrambi certificati 2 volte platino, e il suo singolo del 1991 “It Aret Over ’til It’s Over” ha raggiunto il picco #2 nella classifica Hot 100 di “Billboard”. Lenny è anche apparso in numerosi film e programmi televisivi, tra cui “Prezioso“, “I giochi della fame” (2012) e la serie FX “Better Things” (2016). Kravitz ha ricevuto la più alta onorificenza ufficiale francese nel 2011.

Primi anni di vita

Leonard Albert Kravitz è nato il 26 maggio 1964 a New York City. Sua madre, Roxie Roker, era un’attrice nota per il suo ruolo in “The Jefferson” e suo padre, Sy, lavorava come produttore di notizie della NBC. Lenny è anche cugino di secondo grado di Al Roker, il famoso meteorologo televisivo. La madre e il padre di Kravitz erano entrambi cristiani, ma lui non era religioso fino all’età di 13 anni, quando iniziò ad andare in chiesa; in seguito decise di diventare un cristiano aconfessionale. Lenny iniziò a usare pentole e padelle come tamburi quando aveva tre anni e all’età di cinque aveva deciso di voler diventare un musicista.

Lenny ha frequentato il PS Kravitz ha frequentato la prima media a Manhattan prima di trasferirsi a Los Angeles dopo che Roxie è stata scelta per “I Jefferson.Ha trascorso tre anni nel California Boys Choir e si è esibito con il Metropolitan Opera. Successivamente, ha iniziato ad ascoltare gruppi rock come Led Zeppelin, The Rolling Stones e Pink Floyd. Lenny è andato alla Beverly Hills High School con le future star Slash e Nicolas Cage, dove ha imparato a suonare il basso e il piano. Kravitz è andato in viaggio dopo la laurea nel 1982, esibendosi come “Romeo Blue”.

Carriera musicale

A metà degli anni ’80, Lenny iniziò a registrare il suo primo album completo con l’assistenza finanziaria di suo padre. Ha lavorato con il tastierista/bassista/ingegnere di registrazione Henry Hirsch e il sassofonista Karl Denson, e il suo amico Stephen Elvis Smith ha iniziato a gestirlo, con il risultato che cinque etichette discografiche hanno fatto offerte per Kravitz. Nel gennaio 1989, Lenny firmò con la Virgin Records e l’album “Let Love Rule” fu pubblicato nel settembre dello stesso anno. Ha co-scritto e prodotto il successo di Madonna “Justify My Love” nel 1990. L’album di Kravitz “Mama Said”, pubblicato nel 1991, è diventato disco di platino in cinque paesi.

Nel 1993, è apparso su brani di Mick Jagger e David Bowie, e il suo terzo album, “Are You Gonna Go My Way”, ha debuttato al numero uno in Canada, Australia, Svizzera e Regno Unito. Lenny ha pubblicato “Circus” nel 1995, “5” nel 1998 e “Fly Away” nel 1999, guadagnandosi il suo primo Grammy. Ha vinto un Grammy l’anno successivo per la sua cover di “American Woman” di Indovina chi, che ha registrato per la colonna sonora di “Austin Powers: The Spy Who Shagged Me”.

Kravitz ha pubblicato altri sei album dopo il “5” vincitore del Grammy: “Lenny” (2001), “Bapism” (2004), “It Is Time for a Love Revolution” (2008), “Black and White America” ​​(2011) , “Strut” (2014) e “Aumenta la vibrazione”. Ha diretto il suo video “Here to Love” del 2019 e ha co-diretto i video di “Where Are We Runnin’?” e “Calling All Angels” nel 2004. Molti dei suoi singoli, tra cui “Let Love Rule”, “Are You Gonna Go My Way” e “Fly Away”, hanno raggiunto la top 10 della classifica “Billboard” Alternative Airplay.

Altro lavoro

Fonda Lenny Kravitz Kravitz Design Inc. nel 2003, si specializza nella progettazione residenziale e commerciale. Kravitz ha progettato gli interni di una casa di Hollywood Hills venduta per 38 milioni di dollari nel 2017.

Lenny ha progettato due fotocamere per Leica e nel 2019 si è tenuta una mostra delle sue fotografie presso la Leica Gallery in Germania. Kravitz ha avuto anche una carriera di attore di successo, ottenendo nomination per le sue interpretazioni in “Precious” e “The Hunger Games”, così come cameo in “Zoolander” (2001), “Zoolander 2” (2016) e “Lo scafandro e la farfalla” (2007). Lenny è apparso come Roland Crane nella serie Fox “Star” nel 2016.

Vita privata

Lenny ha incontrato l’attrice Lisa Bonet in un concerto della New Edition nel 1985 e, dopo due anni di amicizia, hanno iniziato a frequentarsi. Kravitz si trasferì con Bonet a New York City e si sposarono il 16 novembre 1987 a Las Vegas. Zo, la figlia della coppia, è nata il 1 dicembre 1988 ed è diventata un’attrice di successo. Lenny e Lisa hanno divorziato nel 1993, ma sono ancora amici intimi. Kravitz ha anche frequentato la cantante Vanessa Paradis e all’inizio degli anni 2000 è stato fidanzato con la modella Adriana Lima e l’attrice Nicole Kidman, che in seguito avrebbe recitato insieme a Zo in “Big Little Lies” della HBO.

Lenny ha seguito una dieta vegetariana, vegana e crudista in vari momenti della sua vita. È membro dell’organizzazione di beneficenza Artists Against Racism e ha sostenuto Amnesty International, Rock the Vote e Zero Hunger. Kravitz ha anche formato il suo ente di beneficenza, il Let Love Rule Foundation.

Premi e lode

Kravitz ha ricevuto nove nomination ai Grammy, inclusa la migliore performance vocale rock maschile nel 1999, 2000, 2001 e 2002. Ha vinto un MTV Video Music Award come miglior video maschile per “Are You Gonna Go My Way?” nel 1993 e un Brit Award come artista solista maschile internazionale l’anno successivo. Anche Billboard Music Video Awards, Blockbuster Entertainment Awards, American Music Awards, ASCAP Pop Awards e UK Music Video Awards hanno premiato Lenny.

Nel 1998 è stato nominato Most Fashionable Artist, Male ai VH1/Vogue Fashion Awards e nel 2009 ha condiviso un Boston Society of Film Critics Award e un Black Reel Award con i suoi co-protagonisti di “Precious”; i Black Reel Awards hanno anche nominato Kravitz come miglior attore.

Immobiliare

Lenny ha pagato quasi $ 9 milioni per una casa con 6 camere da letto e 10 bagni a Miami nel 2001. Nel 2005, ha venduto questa villa di 12.000 piedi quadrati per $ 14,5 milioni. Ha anche posseduto proprietà a Parigi, Brasile, Bahamas e New Orleans e nel 2010 ha venduto il suo attico duplex a Manhattan ad Alicia Keys e Swizz Beatz per $ 14,995 milioni.

