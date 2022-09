Tutto su Cara Delevingne e altro!

Cara Delevingne ha un patrimonio netto di 50 milioni di dollari Modella e attrice inglese. È nota per le sue numerose campagne di alto profilo per stilisti e case come H&M, Zara, Chanel e Burberry. I suoi film importanti includono “Città di carta” (2015), “Suicide Squad” (2016) e “Valerian e la città dei mille pianeti” (2017). Cara Delevingne è una delle modelle più pagate al mondo, con un guadagno stimato di 9 milioni di dollari all’anno da sponsorizzazioni con aziende come YSL Beauty, Burberry e Tag Heuer.

Primi anni di vita e di carriera

Cara Jocelyn Delevingne è nata il 12 agosto 1992 a Hammersmith, Londra, Inghilterra. Pandora Anne (nata Stevens) e Charles Hamar Delevingne, un promotore immobiliare, sono i suoi genitori. È cresciuta nel quartiere londinese di Belgravia con le sue due sorelle maggiori, Chloe e Poppy.

Alex Jaffe è il suo fratellastro paterno. Ha frequentato la Francis Holland School for Girls e la Bedales School a Steep, nell’Hampshire, prima di abbandonare gli studi all’età di 17 anni per seguire le orme di sua sorella Poppy e intraprendere la carriera di modella. Ha iniziato a lavorare per Storm Management nel 2009. I suoi primi anni da modella, tuttavia, sono stati tutt’altro che facili.

Carriera da modella

Delevingne ha avuto la sua prima grande occasione mentre lavorava part-time nell’ufficio di un sito web di moda. Christopher Bailey di Burberry l’ha notata e l’ha scelta per la campagna primavera/estate 2011 del marchio. Durante la stagione 2012, Delevingne ha partecipato a nove sfilate della New York Fashion Week per stilisti come Jason Wu, Rag & Bone, Thakoon, Donna Karan, Tory Burch e Oscar de la Renta.

Ha poi sfilato in esclusiva per Burberry durante la London Fashion Week, la Milano Fashion Week, dove ha sfilato in sei sfilate per Fendi, Trussardi, Moschino, Blumarine, DSquared2 e Dolce & Gabbana; e la Paris Fashion Week, dove ha sfilato in sette sfilate per Nina Ricci, Sonia Rykiel, Cacharel, Stella McCartney, Paul & Joe, Kenzo e Chanel.

Questa è in gran parte considerata la stagione di successo di Delevingne e, dopo aver partecipato a più di 20 sfilate durante il mese della moda nel 2012, ha iniziato ad attirare una crescente attenzione da parte dei media. Vogue Magazine l’ha definita la loro “cotta della stagione”, The Daily Telegraph l’ha definita “La ragazza della stagione” e Karl Lagerfeld l’ha elogiata in un’intervista con Elle dopo la sfilata di Chanel a Parigi.

Delevingne era la nuova prediletta del mondo della moda quando il successivo mese della moda è iniziato nel settembre 2012. Ha partecipato a quasi 50 sfilate a New York, Londra, Milano e Parigi durante quel mese. Le sue stagioni più impegnative sono le due stagioni delle passerelle internazionali. Delevingne ha iniziato a ridurre la sua presenza in passerella nel 2015, essendo più esigente e partecipando a meno sfilate. Molti pensavano che ciò fosse dovuto a un aumento del suo lavoro di recitazione, ma ha dichiarato alla rivista Time in un saggio che è stata una decisione intenzionale da parte sua passare più tempo a fare le “cose ​​​​che amo” e accogliere nuove, altre possibilità.

Carriera di recitazione

Delevingne ha debuttato come attrice nell’adattamento cinematografico del 2012 di “Anna Karenina”. Ha assunto il ruolo della principessa Sorokina. Successivamente ha fatto il suo debutto televisivo nel giugno 2014, nell’episodio finale di “Playhouse Presents”, una serie di spettacoli televisivi autonomi. Da allora è apparsa in numerosi film, tra cui il thriller psicologico britannico “The Face of an Angel” con Daniel Bruhl e Kate Beckinsale, il cortometraggio di Chanel “Reincarnation” con Pharrell Williams e Geraldine Chaplin, l’adattamento cinematografico del romanzo di John Green. “Città di carta” nel 2015, come protagonista Margo Roth Spiegelman; il film fantasy “Pan” (2015), il film d’azione basato sui fumetti DC “Suicide Squad” (2016); e l’arrivo degli inglesi (2016).

Il film d’azione basato sui fumetti DC “Suicide Squad” (2016); il dramma britannico di formazione “Kids in Love” (2016); “Valerian e la città dei mille pianeti” (2017) con Dane DeHaan e Rihanna; il romanzo storico “Tulip Fever” (2017); e il thriller misterioso “London Fields” (2018). È anche apparsa in una varietà di video musicali per musicisti come Die Antwoord, ASAP Ferg e Taylor Swift, nonché nella serie Amazon Prime Video “Carnival Row” (2019).

Altri progetti e lavori

Delevingne è un musicista eccezionale che ha già pubblicato due album completi con la direzione dell’artista Simon Fuller. Ha rifiutato un contratto discografico poiché il suo nome sarebbe stato modificato come parte dell’accordo.

Ha collaborato con Will Heard e Pharrell Williams alla musica e ha scritto la canzone “I Feel Everything” per il suo film “Valerian and the City of a Thousand Planets.

Ha anche creato una capsule collection per il marchio DKNY e quattro collezioni di borse per il marchio Mulberry. È anche una scrittrice pubblicata, avendo co-scritto il romanzo del 2017 “Mirror, Mirror” con Rowan Coleman.

Vita privata

Cara Delevingne era in precedenza apertamente bisessuale, ma ora è apertamente pansessuale. In precedenza ha frequentato l’artista St. Vincent dal 2014 al 2016, così come l’attrice/modella Ashley Benson da giugno 2019 ad aprile 2020.

