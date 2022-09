Tutto su Alex Jones La vita personale e la sua carriera

Emerick, Alexander “AlessioJones è un conduttore radiofonico, regista di documentari, scrittore e conduttore televisivo degli Stati Uniti. È meglio conosciuto per aver ospitato l’Alex Jones Show di Austin, in Texas, sulla Genesis Communications Network e la stazione radio a onde corte WWCR negli Stati Uniti. Negli ultimi anni ha potenziato la sua presenza online principalmente attraverso il suo canale YouTube, che aveva oltre 2 milioni di abbonati prima della chiusura. Ha un patrimonio netto di $ 5 milioni.

Alex, nato nel 1974 a Dallas, in Texas, si è interessato allo sport in giovane età. Il noto teorico della cospirazione è di origini irlandesi, tedesche, gallesi, inglesi e native americane.

David Jones, suo padre, era un dentista e sua madre era una casalinga. Era un guardalinee della squadra di football della Anderson High School di Austin, dove si è laureato nel 1993.

Carriera

Jones ha lanciato uno spettacolo televisivo ad accesso pubblico all’età di 20 anni, che lo ha portato a realizzare un programma radiofonico notturno di alto livello ad Austin, in Texas, entro un anno. Questo si è evoluto nell’Alex Jones Show, che ora è trasmesso da oltre 160 stazioni radio in tutto il paese. Lo spettacolo di Alex ha acceso una sfilza di teorie del complotto. Secondo il giornalista Will Bunch, senior fellow di Media Matters for America, gli argomenti attirano spettatori più giovani piuttosto che esperti conservatori.

Il cosiddetto “maestro della cospirazione” ha acceso un ampio dibattito.

Uno degli esempi più recenti è la sparatoria alla scuola elementare di Sandy Hook, che ha spinto Hillary Clinton a criticare Alex per le sue azioni e dichiarazioni. Trump, d’altra parte, ha definito Jones “un bravo ragazzo” durante un’intervista con quest’ultimo. “Penso che Alex Jones possa essere l’unica voce più importante nei media conservatori alternativi”, ha detto Roger Stone, l’agente politico dell’era Nixon che ha orchestrato l’apparizione di Trump nello show.

È stato invitato a parlare allo spettacolo di Piers Morgan nel gennaio 2013 dopo aver promosso una petizione online per espellere Morgan a causa del suo sostegno alle leggi sul controllo delle armi. L’evento si è rapidamente trasformato in “una festa personale, mentre Jones parlava di armi, governo oppressivo, bandiera, ruolo dei suoi antenati nell’indipendenza texana e quale bandiera avrebbe Morgan sui collant se avessero lottato”, secondo l’Huffington Inviare.

Jones mantiene una presenza forte e attiva non solo alla radio ma anche online. Gestisce diversi siti web, tra cui infowars.com e jailplanet.com. Entrambi questi siti web sono stati creati per fornire notizie sulle libertà civili e sulla governance globale.

Alex è anche un regista prolifico, con una media di due film all’anno dal 1997 al 2008. NEMICI FAVOLOSIil suo film, metteva in dubbio gli eventi dell’11 settembre 2001. Invece di concentrarsi sulle anomalie fisiche che circondano gli attacchi, si concentra su una vasta rete di intelligence e sul modo in cui gli attacchi hanno avuto successo.

Matrimonio, moglie e divorzio

Jones risiede Louisville, Kentucky, con la moglie e tre figli. Da molto tempo era sposato con Kelly Rebecca Nichols.

Mentre si lavora con PETA, La moglie di Alex Jones è stata protagonista di alcune campagne di marketing. La moglie di Alex Jones ha iniziato a frequentarlo alla fine degli anni ’90 e ha usato le sue capacità mediatiche e pubblicitarie per aiutarlo a espandere la sua attività nei media e costruirsi una reputazione. Il 6 maggio 2009, Alex Jones ha incontrato David Martosko del Center for Consumer Freedom e ha discusso del contributo di sua moglie alla PETA.

Kelly aveva molte responsabilità a casa pur essendo una madre premurosa. Ha consigliato a suo marito come parlare e cosa dire quando qualcuno ha chiesto informazioni sulla loro relazione. Kelly ha dichiarato in un’intervista che Alex non dovrebbe mai più guidare in vita sua. Ha guidato per tutto il tempo mentre lui si è seduto e ha twittato.

Alex e Kelly hanno divorziato nel 2015. Il divorzio, secondo Stew Webb di Veterans Truth Network, ha portato Alex ad avere una relazione con una donna del team InfoWars. Tutti i membri del team di Infowars erano a conoscenza della vicenda.

È stato riferito che InfoWars è stato un insider Antonio Gucciardi poteva praticamente fare tutto ciò che voleva perché aveva Alex Jones in una scatola per quanto riguarda la relazione. Anthony Gucciardi ha ammesso di essere stato coinvolto per sostenere la reputazione fatiscente di Alex Jones. Anthony Gucciardi ha detto che ad Alex importa solo della sua fama e del suo potere.

