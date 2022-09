Tutto su Aaron Judge Guadagni e altro!

Aaron Judge ha un patrimonio netto di $ 10 milioni Giocatore di baseball professionista americano. Aaron Judge è nato nell’aprile del 1992 a Linden, in California. È un esterno destro che batte e tira. Il giudice è stato uno dei tre sport di spicco alla Linden High School ed è stato arruolato dagli Oakland Athletics nel 31 ° round del draft 2010, ma ha scelto di giocare a baseball al college a Fresno State, dove ha vinto il 2012 TD Ameritrade College Home Run Derby. I New York Yankees hanno selezionato il giudice n. 32 nel Draft 2013 della Major League Baseball. Ha fatto il suo debutto in MLB nel 2016 per gli Yankees e ha trascorso tutta la sua carriera con la squadra.

Judge era un membro dell’All-Star Futures Game 2015. Nel 2013 ha firmato a 1,8 milioni di dollari bonus con gli Yankees. Entro la stagione 2017, Aaron era diventato uno dei giocatori migliori e più emozionanti del campionato. È anche uno dei testimonial più ricercati di oggi, avendo rifiutato oltre 100 diverse offerte aziendali.

Aaron Judge è un esterno destro della Major League Baseball dei New York Yankees negli Stati Uniti (MLB). Nel 2017, Judge è stato nominato all’unanimità Rookie of the Year dell’American League (AL) ed è arrivato secondo nella votazione per AL Most Valuable Player. Il giudice è stato arruolato dagli Yankees nel primo round del draft MLB 2013 dopo aver giocato a baseball al college per i Fresno State Bulldogs. Judge ha avuto una stagione da rookie da record nel 2017 dopo aver fatto il suo debutto in MLB nel 2016 e aver segnato un fuoricampo nel suo primo MLB alla battuta.

Judge è stato nominato All-Star ed è diventato il primo rookie della MLB a vincere l’Home Run Derby. Il giudice ha concluso con 52 fuoricampo, battendo il record da rookie della MLB di Mark McGwire di 49 e il record da rookie dell’intera stagione degli Yankees di 29. Il record da rookie di Pete Alonso di 53 fuoricampo nel 2019 durerà per altri due anni. È stato nominato Rookie of the Month nell’American League (AL) in aprile, maggio, giugno e settembre, nonché Player of the Month nell’AL in giugno e settembre. Judge è uno dei più grandi giocatori della MLB, alto 6 piedi e 7 pollici (2,01 m) e pesa 282 libbre (128 kg).

Primi anni di vita

Aaron James Judge è nato il 26 aprile 1992 (all’età di 29 anni) a Linden, California, USA. Patty e Wayne Judge, entrambi insegnanti a Linden, in California, lo adottarono il giorno dopo la sua nascita. I suoi genitori gli dissero che era stato adottato quando aveva 10 o 11 anni; ricorda: “Sapevo di non assomigliare a loro”. Anche suo fratello maggiore, John, fu adottato. Il giudice è di razza mista. Judge è cresciuto come un fan dei San Francisco Giants.

Il giudice era un atleta di tre sport a Liceo Tiglio. Ha partecipato al baseball come lanciatore e prima base, al calcio come ricevitore largo e al basket come centro. Nel calcio ha stabilito un record scolastico con 17 touchdown e ha guidato la squadra di basket in punti a partita (18,2). Era un membro della squadra di baseball della Linden High School che è passata ai playoff della divisione III della California Interscholastic Federation.

Aaron Judge ha portato a casa il TD Ameritrade College Home Run Derby nel 2012. Nell’estate del 2012, ha giocato a baseball estivo collegiale per i Brewster Whitecaps della Cape Cod Baseball League. Il giudice ha guidato i Bulldogs in fuoricampo, doppi e punti battuti nel suo anno da junior (RBI). Judge è stato nominato nella squadra di tutte le conferenze in ciascuna delle sue tre stagioni con i Bulldogs, prima nella WAC e poi nella Mountain West Conference da junior (i Bulldogs si sono uniti alla MW nel luglio 2012, tra la sua seconda e la junior stagioni) .

Carriera professionale

Gli Yankees hanno scelto Aaron Judge con la 32a scelta assoluta nel primo round del draft MLB 2013, come compensazione per la perdita di Nick Swisher in free agency. Il giudice ha ricevuto un bonus di firma di $ 1,8 milioni quando ha firmato con gli Yankees. Si è strappato il muscolo quadricipite femorale durante un esercizio di corsa di base, costringendolo a saltare la stagione 2013.

Nel 2014, ha fatto il suo debutto professionale con i Charleston RiverDogs della Classe A della South Atlantic League. In 65 partite con il Charleston, ha avuto una media di .333 battute (6a in campionato), 428 percentuali in base (3a OBP), 530 slugging percentuale (SLG 6th) e nove fuoricampo con 45 RBI.

Moglie

Aaron Judge è sposato con Samantha Brack Sieck, e la coppia si è sposata nel dicembre 2021. Il giudice e sua moglie Samantha si sono sposati al resort Montage Kapala Bay alle Hawaii. Judge è un devoto cristiano che ha espresso la sua fede su Twitter. Tiene una nota telefonica che recita “.179”, la sua media di battuta con gli Yankees nel 2016, e la considera ogni giorno come una fonte di motivazione.

Patrimonio netto di Aaron Judge

Il patrimonio netto di Aaron Judge è stimato intorno ai 10 milioni di dollari. La sua principale fonte di reddito è la sua carriera professionale nel baseball. La carriera di successo di Judge gli ha fatto guadagnare stili di vita opulenti ed escursioni in auto esotiche. È uno dei giocatori di baseball più ricchi e potenti degli Stati Uniti. Lo stipendio di Aaron Judge dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di dollari nel 2022.

Judge, d’altra parte, ha fondato la Aaron Judge All Rise Foundation. La dichiarazione di intenti recita: “Ispira i bambini e i giovani a diventare cittadini responsabili e a lottare per possibilità illimitate”.

Canucks di New York

Aaron Judge è stato chiamato il L’esterno destro del giorno di apertura degli Yankees contro i Tampa Bay Rays. Ha segnato la sua prima partita multi-fuoricampo il 28 aprile contro i Baltimore Orioles, aiutando gli Yankees a recuperare da uno svantaggio di 9-1 per vincere 14-11. Uno degli home run aveva una velocità di uscita misurata di 192,2 km / h (119,4 miglia orarie), la più veloce per un fuoricampo misurato da Statcast dalla sua implementazione nel 2015. Questo record è stato successivamente battuto il 9 agosto 2018 dal compagno di squadra Giancarlo Stanton, che ha lanciato un fuoricampo con una velocità di uscita di 195,9 km/h.

Questo è tutto per Aaron Judge, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!