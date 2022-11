Tutto quello che sappiamo sul cast di One Tree Hill

In questo articolo parleremo del cast di Una collina dell’albero e il loro stato attuale. La serie è stata un dramma adolescenziale di enorme successo e il suo abile cast ha fatto cose incredibili da quando il programma è terminato. La popolarità del genere drammatico adolescenziale è salita alle stelle all’inizio anni 2000 con il lancio di serie come Gilmore Girls e Una collina dell’alberol’ultimo dei quali è durato molto più a lungo del previsto e si è concluso oltre un decennio dopo.

Giacomo Lafferti

Iniziando come antagonista dello spettacolo, James è poi diventato il deuteragonista fino a diventare finalmente il personaggio principale all’inizio Stagione 7. Da allora James non ha avuto parti importanti nei lavori successivi.

La sua carriera cinematografica è stata limitata a apparizioni una tantum ogni pochi anni, mentre le sue esibizioni televisive hanno incluso un breve periodo in Crisis nel 2014 e un ruolo ricorrente in The Haunting of Hill House. Tuttavia, James ha fatto una solida transizione alla regia, avendo diretto alcuni episodi dell’opera seriale The Royals, oltre a dirigere, scrivere e produrre un film per la televisione intitolato Everyone is Doing Great.

Dannel Ackles

Gli spettatori di Supernatural devono sentirsi come se Danneel Harris fosse parte della loro vita quotidiana, dal momento che l’attrice è stata sposata con la star della serie Jensen Ackles per un decennio, assumendo persino il suo cognome. È rimasta sui radar dei fan grazie alla sua presenza sui social media, dove promuove l’azienda del marito e del fratello, “Azienda familiare Beer Co.“

Danneel non ha mai avuto successo nel mondo dello spettacolo, con la sua carriera cinematografica limitata ai ruoli secondari nei film di Harold & Kumar e la sua parte televisiva principale in Friends with Benefits che svanisce dopo una sola stagione. Avere tre figli e gestire un’attività di successo, tuttavia, significa che è ancora una grande vincitrice nella vita.

Austin Nichols

L’apparizione di Austin in One Tree Hill è invece sconosciuta all’attuale generazione di fan, è riconosciuto come la persona che viene accoltellata in modi terribili nelle serie TV. La carriera cinematografica di Austin si è bloccata una volta che ha smesso di apparire in piccole parti, quindi ha fatto ricorso a ricorrenti apparizioni in televisione.

Le sue tre parti più importanti in questo paese sono state in Ray Donovan, Bates Motel e The Walking Dead – gli ultimi due erano dove i suoi personaggi non potevano avere una pausa, poiché sono stati ferocemente pugnalati a morte, ma ha offerto ad Austin una certa notorietà . È ancora avvistato quotidianamente agli eventi di Hollywood e ultimamente è tornato sulla scena degli appuntamenti dopo la sua rottura con Agents of SCUDO Chloe Bennett.

Bethany Joy Lenz

Bethany è una donna dai molti talenti con tanti lavori quante identità ha, avendo lavorato come attrice, cantante e proprietaria di un’azienda. Il suo ultimo lungometraggio è stato nel 1996, prima che apparisse in One Tree Hill, quindi non la troverai da nessuna parte nel circuito cinematografico.

In TV, è stata a malapena notata, con ruoli da ospite in Dexter e Grey’s Anatomy negli ultimi anni, cioè fino a poco tempo fa, quando ha ottenuto una parte principale nello spin-off di Suits Pearson. Le sue iniziative commerciali l’hanno vista lanciare la sua linea di gioielli ed è stata una generosa filantropa.

Paolo Johansson

Dan Scott, il vero e proprio antagonista di One Tree Hill, è stato soprannominato facilmente uno dei peggiori padri del cinema e della televisione ai tempi. Nella vita reale, Paul ovviamente non è un cattivo ragazzo; ha persino un Emmy Award per l’eccezionale sceneggiatura in uno speciale per bambini!

La passione di Paul sembra essere la regia, e aveva diretto quattordici episodi di One Tree Hill prima di ottenere il ruolo di regista per Atlas Shrugged: Part 1. È tornato alla TV normale nel 2016 quando è stato scritturato in Val Helsing, un altro spettacolo in cui ha atterrato sulla sedia del regista.

Antwon Tanner

Antwon aveva circa 30 anni quando è stato scritturato in One Tree Hill, e attualmente ha 50 anni al momento della stesura di questo articolo. Forse la sua età lo ha raggiunto, dal momento che Antwon non è apparso in parti più giovani dopo la fine del suo ruolo più famoso, partecipando invece a una serie di piccoli film che devono ancora essere visti.

Di recente ha ottenuto un impiego mainstream, comprese apparizioni ricorrenti in Get Shorty e Unsolved. Tuttavia, un ruolo regolare gli è sfuggito negli ultimi sette anni, poiché Antwon è stato imprigionato nel 2010 per frode mentre One Tree Hill era ancora in onda.

Moira Kelly

Molte persone hanno osservato che Moira non sembrava essere la madre di Ciad Michael Murraye avrebbero ragione perché l’attrice aveva poco più di un decennio in più del figlio immaginario.

Moira, una devota cristiana, è nota per aver contattato un prete prima di accettare parti in cui i personaggi devono essere espliciti, come le sue apparizioni in Cime gemelle e Alba. Kelly è sposata con sua moglie da diciannove anni e ha due figli.

Hilary Burton

Hilarie, come Danneel Ackles, non ha avuto molto tempo sullo schermo dai tempi di One Tree Hill, ed è anche sposata con una star di Supernatural. È sposata da dieci anni con Jeffrey Dean Morgan e ha due figli, un maschio e una femmina.

Le sue esibizioni più degne di nota sono state in Grey’s Anatomy e White Collar, ma sembra che la maternità abbia modificato le sue opinioni a favore della priorità della famiglia rispetto alla sua professione. E ha molto da fare, dal momento che l’attrice vive in una fattoria molto grande con la sua famiglia, le cui avventure sono documentate sui social media per far divertire i fan.

Sofia Bush

Ha attirato molta attenzione dei media nel corso della giornata per essere una celebrità molto bella, oltre ad essere legata a tre dei suoi ex One Tree Hill co-protagonista. Le persone potrebbero non sapere che una volta Sophia era sposata Ciad Michael Murray.

La carriera di Sophia è recentemente decollata, con la sua apparizione in Incredibles 2 e il recente completamento di una corsa di successo nella serie Chicago. La sua forte presenza sui social media, dove è un’attiva attivista, è ciò che la tiene nei titoli dei giornali. Sophia è un membro fondatore del “Tempo scaduto” campagna, che ha rilanciato $ 20 milioni negli anni precedenti.

