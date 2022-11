Tutto quello che sappiamo sul cast di Black Sheep-1996!

In questo articolo parleremo del cast, della trama e di tutto ciò che sappiamo sul Pecora Nera-1996.

Introduzione del film-

Penelope Spheeris ha diretto Black Sheepche era scritto da Fred Wolf. Il film segue un assistente politico incaricato di gestire il fratello di un candidato alla carica di governatore di Washington che cerca di prestare alla sua campagna un’assistenza indesiderata e pubblicamente umiliante. Durante la sua corsa teatrale negli Stati Uniti, il film ha incassato 32,3 milioni di dollari.

Trama della pecora nera-

Quando il dignitoso Albert Donnelly si candida alla carica di Governatore, il suo staff elettorale lavora sodo per tenere lontano dai riflettori il suo ottuso e goffo fratello minore, Mike. La campagna manda il sarcastico Steve a fare da babysitter a Mike, che ha l’avventura di una vita quando cerca di portarlo fuori città durante le elezioni.

Il governatore Tracy, sperando di sabotare Al dopo la loro discussione, acquista le immagini di Mike all’incendio del centro ricreativo e le pubblica in TV, consentendo a Tracy di vincere le elezioni. Mike osserva che il conteggio complessivo dei voti per la contea di Garfield è di 1.882, nonostante ci siano solo 1.502 elettori registrati lì; inoltre, Mike identifica i due ragazzi che hanno appiccato il fuoco alla struttura ricreativa in piedi accanto a Tracy. Mike e Steve si dirigono al tribunale della contea di Garfield per ottenere i nomi degli elettori. Scoprono che più della metà dei sostenitori di Tracy era morta da più di 10 anni (compresi il padre e il nonno di Drake), dimostrando che Tracy ha manipolato le elezioni.

Per diffondere questo messaggio alla gente, Al, Mike e Steve prendono in prestito il veicolo della squadra di Robbie e vanno alla festa della vittoria del Governatore Tracy il giorno successivo.

Alla celebrazione, il duo interrompe il discorso di vittoria di Tracy e la polizia tenta di arrestare Mike per incendio doloso. Mike strappa una pistola a uno degli ufficiali e finge di tenere Steve in ostaggio sul podio, mentre Drake arriva in tempo per impedire a un cecchino di uccidere Mike e calma la folla spaventandola con un gioco di ruolo. Mike denuncia la frode elettorale di Tracy, che fa sì che i risultati delle elezioni vengano annullati.

Tre mesi dopo, Steve è il nuovo assistente e consigliere di Al, in sostituzione di Kovary, che all’inizio del film ha costretto Al a scegliere tra la sua carriera e stare con la sua “perdente” fratello e, di conseguenza, Al lo ha licenziato; Al ha offerto a Mike un lavoro nella sua amministrazione, ma ha rifiutato perché ha ripreso il controllo del centro ricreativo; e Al ha ridotto i tassi di criminalità a Washington. La giacca di Mike rimane incastrata nella portiera dell’aereo mentre Al e Steve salgono a bordo di un volo per una conferenza, intrappolandolo all’aperto mentre l’aereo decolla.

Cast del film-

1. Michael “Mike” Donnelly è interpretato da Chris Farley.

In “Il mondo di Wayne”, ha fatto il suo debutto cinematografico come guardia di sicurezza. In 1993ha interpretato il ruolo di Ronnie the Mechanic in “Coni” e ha interpretato un autista di autobus non accreditato in “Billy Madison” di Adam Sandler. È anche apparso nel video musicale per la melodia dei Red-Hot Chili Peppers “Anima da spremere”, che è apparso su “Coni” album, in questo periodo.

Farley ha avuto un’apparizione in “Airheads” nel 1994. Farley ha recitato insieme al collega di “SNL” e amico intimo David Spade nei suoi primi due film importanti, “Tommy Ragazzo” e “Pecora nera.” I film ha incassato circa 32 milioni di dollari ciascuno al botteghino americano e ha ottenuto un notevole seguito di culto in home video.

2. Steve Dodds è interpretato da David Spade.

David Wayne Spade è nato il 22 luglio 1964 a Birmingham, nel Michigan, da Judith e Warne Spade. Andy e Bryan sono i suoi due fratelli. Quando Spade aveva quattro anni, la sua famiglia si trasferì a Scottsdale, in Arizona, ei suoi genitori si separarono poco dopo.

I ragazzi sono stati per lo più allevati in povertà dalla madre. David ha frequentato lo Scottsdale Community College prima di trasferirsi all’Arizona State University dopo essersi diplomato alla Saguaro High School.

3. La governatrice Evelyn Tracy è interpretata da Christine Ebersole.

Christine Ebersole, nata il 21 febbraio 1953, è una nota attrice televisiva. Attualmente risiede a Winnetka, Illinois, negli Stati Uniti. Ex membro del cast di Saturday Night Live e guest star frequente in una varietà di programmi televisivi. Christine Ebersole è nata sabato 21 febbraio 1953 a Winnetka, Illinois, USA.

È un Pesci che ha 69 anni. Christine Ebersole è una cantante e attrice statunitense. È apparsa in film, programmi televisivi e spettacoli teatrali. Ha vinto un Tony Award per la sua interpretazione a Broadway nel musical 42nd Street, e ha anche vinto un Tony Award per la sua interpretazione in Grey Gardens, che ha interpretato sia off-Broadway che a Broadway. Lei era una co-protagonista nella commedia della TBS Sullivan & Son nei panni di Carol Walsh.

4. Robbie Mieghem è interpretato da Grant Heslov.

Heslov ha ricevuto quattro nomination all’Oscar, tra cui il miglior film dell’anno per “Argo” nel 2013. È stato anche nominato per il miglior film dell’anno e la migliore sceneggiatura, sceneggiatura originale per “Buona notte e buona fortuna.”, nonché Miglior Sceneggiatura, Sceneggiatura Adattata per “Le Idi di Marzo”. Grant ha ricevuto due nomination ai Golden Globe per la migliore sceneggiatura – Film, per “Good Night, and Good Luck” nel 2006 e “Le idi di marzo” nel 2012, e ha ricevuto un BAFTA Award per il miglior film nel 2013 per “Argo.”

5. Roger Kovary è interpretato da Timothy Carhart.

Timothy Carhart ha fatto il suo debutto televisivo nella miniserie del 1978 The Awakening Land sulla NBC. Nel corso degli anni ’80, Carhart è apparso in numerosi programmi televisivi, tra cui Alfred Hitchcock Presents, Miami Vice e Crime Story. Inoltre, Carhart ha partecipato a due episodi del dramma criminale Spenser: For Hire. Ha interpretato Richard nell’episodio Tales from the Darkside “Ursu ​​minore“.

Carhart era nella serie drammatica Thirtysomething nel 1989 ed era un personaggio fisso nella serie drammatica medica della CBS Island Son. Carhart ha partecipato a una varietà di produzioni di fantascienza, tra cui Quantum Leap, una serie di viaggi nel tempo con Scott Bakula e Dean Stockwell, andata in onda nel 1991.

Questo è un breve assaggio del film e del suo cast (fonte: Black Sheep (film del 1996) – Wikipedia)

