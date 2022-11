Tutto quello che sappiamo sui guadagni di Jeff Bezos!

Jeff Bezos è un filantropo, imprenditore ed esploratore spaziale americano noto per la sua fondazione Amazon.com. Jeff Bezos è il fondatore, amministratore delegato, presidente e presidente del consiglio di amministrazione di Amazon.com. Nel luglio 2017 ha superato per la prima volta Bill Gates in termini di ricchezza. Tra ottobre 2017 e gennaio 2021 è stato senza sosta la persona più ricca del mondo. Al momento della stesura di questo articolo, Jeff Bezos ha un patrimonio netto di $ 127 miliardi.

Secondo il deposito SEC più recente di Amazon, Jeff detiene 55 milioni di azioni dell’azienda, ovvero circa il 12% delle azioni totali in circolazione. A un certo punto, deteneva 80 milioni di azioni Amazon. Jeff ha consegnato 19,7 milioni di azioni alla sua ex moglie come parte del suo accordo di divorzio con MacKenzie Bezos nell’aprile 2019. Le azioni valevano 36 miliardi di dollari al momento del trasferimento. Il patrimonio netto di Jeff è stato temporaneamente ridotto da $ 150 miliardi a $ 114 miliardi a seguito dell’accordo. Jeff è stato anche uno dei primi investitori pre-IPO in Google.com e oggi possiede almeno 1 miliardo di dollari in Alphabet Inc.

Per gran parte degli anni 2000, Jeff non è stato nemmeno tra i primi 10 o i primi 20 individui più ricchi del mondo. Alla fine del 2014, le azioni di Amazon hanno iniziato a salire alle stelle. Il patrimonio netto di Jeff era di $ 50 miliardi nel luglio 2015. In meno di due anni, il suo patrimonio netto era più che raddoppiato.

Il 27 luglio 2017, Bezos ha superato Bill Gates come la persona più ricca del mondo. La capitalizzazione di mercato di Amazon ha superato $ 1 trilione nel settembre 2018. Possedeva ancora 80 milioni di azioni prima del suo divorzio. Il patrimonio netto di Jeff ha superato l’allora massimo storico di $ 170 miliardi in quel momento.

Primi anni di vita

Jeff Bezos è nato a Albuquerque, Nuovo Messico il 12 gennaio 1964. La madre di Jeff era una studentessa di 17 anni delle superiori quando è nato. Suo padre aveva un’attività di biciclette. La madre biologica di Jeff ha finalmente divorziato dal padre biologico. Ha sposato un immigrato cubano chiamato Miguel Bezos quando aveva quattro anni. Miguel ha adottato Jeff subito dopo il matrimonio e il cognome di Jeff è stato ufficialmente cambiato da Jorgenson a Bezos. Mike trovò un posto come ingegnere per Exxon a Houston, quindi la famiglia si trasferì. Erano anche vicino alla proprietà del bestiame dei genitori di sua madre a sud di San Antonio. Sua nonna materna, Mattie Louise Gise, era la cugina di primo grado di George Strait.’

Bezos ha utilizzato il garage dei suoi genitori come laboratorio per le sue attività scientifiche da bambino in Texas. Trascorreva anche le sue estati lavorando nella proprietà dei nonni. Jeff avrebbe successivamente affermato che la sua etica del lavoro si è formata durante le sue estati al ranch. Successivamente avrebbe acquistato il ranch e aumentato le sue dimensioni da 25.000 a 300.000 acri.

Più o meno nel periodo in cui Jeff iniziò il liceo, la famiglia si trasferì a Miami. Jeff ha lavorato come cuoco per ordini ridotti al McDonald’s mentre era al liceo. Era il commiato del suo liceo e borsista nazionale al merito. Nel suo discorso di commiato, ha espresso il desiderio che gli umani possano un giorno abitare lo spazio.

Andò all’Università di Princeton con l’intenzione di studiare fisica, ma il suo interesse per i computer lo portò a cambiare la sua specializzazione. Alla fine ha concluso con un GPA 4.2 e Phi Beta Kappa. Si è laureato con una laurea in informatica e ingegneria elettrica.

Jeff ha iniziato a lavorare presso Fitel, una startup di tecnologia finanziaria, dopo la laurea. Successivamente è passato al settore bancario, ottenendo una posizione di product management presso Bankers Trust. È stato impiegato come analista finanziario per DE Shaw & Co. nel 1990, un hedge fund che aveva recentemente stabilito partendo dal presupposto che la modellazione matematica potesse anticipare grandi profitti di mercato.

Amazon

Jeff era stato affascinato da Internet in embrione un anno prima. Voleva vendere qualcosa online e si è accontentato dei libri. Durante un viaggio attraverso il paese da New York a Seattle, Bezos ha sviluppato il modello di business di Amazon. Ha formalmente fondato l’azienda nel 1994, avviandola nel suo garage.

Altre realizzazioni

Bezos è stato votato Persona dell’anno dalla rivista Time nel 1999 e ha ottenuto una laurea honoris causa in Scienza e Tecnologia dalla Carnegie Mellon University nel 2008. Bezos ha creato Blue Origin, una società di avvio di voli spaziali umani, nel 2000, in parte a causa della sua ossessione per lo spazio viaggiare. Il primo entusiasmo di Blue Origin nel creare hotel spaziali, parchi di divertimento, colonie e città in miniatura per 2 milioni o 3 milioni di persone in orbita attorno alla Terra si riflette nel nome dell’azienda. La società è stata tenuta segreta per alcuni anni fino a quando è diventata pubblica nel 2006, dopo aver acquisito un ampio tratto di terra nel Texas occidentale per un sito di lancio e test.

Immobili e beni

Jeff e MacKenzie hanno pagato $ 24,5 milioni per una proprietà di Beverly Hills su due acri eccezionali nel 2007. Hanno pagato $ 12,9 milioni per la casa accanto nel 2018. Come parte del loro accordo di divorzio del 2019, MacKenzie ha ottenuto questa proprietà di due case ora unita. MacKenzie ha rivelato nell’agosto 2022 di aver donato le case alla California Community Foundation. La proprietà combinata è stata valutata circa $ 55 milioni al momento della donazione.

Dettagli sul patrimonio netto

Bezos ha venduto almeno 70 miliardi di dollari in azioni Amazon nei 20 anni successivi alla sua quotazione in borsa. Ogni anno vende circa 1 miliardo di dollari in azioni come parte di un accordo di vendita di azioni programmato.

Il valore del mercato di Amazon era di $ 300 milioni il giorno in cui è diventato pubblico. Jeff all’epoca valeva 120 milioni di dollari poiché controllava il 40% dell’azienda. Valeva 1 miliardo di dollari in un anno. Il patrimonio netto di Jeff ha superato i 10 miliardi di dollari al culmine della bolla delle dotcom. Il prezzo delle azioni di Amazon è crollato al minimo storico di $ 5 per azione nell’ottobre 2001, dopo lo scoppio della bolla. Il patrimonio netto di Jeff è sceso a $ 1-2 miliardi in quel momento.

