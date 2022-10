Tutto quello che sappiamo su Tom Felton alias “Draco Malfoy”

Tom Felton è un attore e musicista inglese noto per le sue interpretazioni Lo studente di Hogwarts Draco Malfoy in “Harry Potter” adattamenti cinematografici. Tom Felton vale 20 milioni di dollari. Tra gli altri suoi crediti cinematografici ci sono “The Borrowers”, “L’ascesa del pianeta delle scimmie”, “The Apparition”, “Feed” e “Megan Leavey”. I crediti televisivi di Felton includono “Labyrinth”, “Murder in the First” e “The Flash”.

Primi anni di vita e di carriera

Tom Felton è nato il 22 settembre 1987, il più giovane di quattro ragazzi da Sharon e Peter a Epsom, nel Surrey, in Inghilterra. I suoi genitori si sono separati quando lui era un adolescente.

Felton ha frequentato la Cranmore School di West Horsley fino all’età di 13 anni, dopodiché si è trasferito alla Howard of Effingham School. Ha acquisito un interesse per il canto da bambino e si è unito ai cori della sua scuola prima di essere invitato a unirsi al Guildford Cathedral Choir.

Felton ha iniziato la sua carriera in spot pubblicitari per aziende come Barclaycard e Commercial Union. Nel 1997, ha debuttato al cinema come Peagreen Clock nella commedia fantasy “The Borrowers”. L’anno successivo, è apparso in televisione nella serie drammatica britannica “Bugs”. Nel 1999, Felton ha recitato nel film televisivo “Second Sight” con Clive Owen e nel ruolo di Louis T. Leonowens nel film drammatico storico “Anna and the King”.

“Harry Potter”

Nel 2001 Felton ha vinto la sua parte più riconosciuta in “Harry Potter e la pietra filosofale”, la prima versione cinematografica della serie di romanzi fantasy di successo “Harry Potter”. Scelse Draco Malfoy, uno sgradevole allievo che divenne uno dei primi antagonisti di Potter, insieme ai suoi amici Ron ed Hermione.

Felton è tornato nei sette sequel del film: “Harry Potter e la camera dei segreti” del 2002, “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban,“Harry Potter e il calice di fuoco” del 2005, “Harry Potter e l’ordine della fenice” del 2007, “Harry Potter e il principe mezzosangue” del 2009 ed entrambe le parti di “Harry Potter e i Doni della Morte”. nel 2010 e nel 2011.

Ulteriore carriera cinematografica

Felton è apparso in numerosi film diversi dalla serie “Harry Potter”. Ha recitato nel film horror “The Disappeared” nel 2008. Due anni dopo, è apparso nella commedia “Get Him to the Greek” nei panni di se stesso e ha interpretato il protagonista nel thriller horror “13Hrs”. Nel 2011, Felton è tornato al cinema di successo nei panni di Dodge Landon nel thriller d’azione di fantascienza “L’ascesa del pianeta delle scimmie”.

Nel 2016, Felton ha avuto uno dei suoi anni più impegnativi, recitando in quattro film. Tra questi c’erano il dramma d’amore biografico di David Oyelowo e Rosamund Pike “Un Regno Unito,” il thriller d’azione “Message from the King” e il dramma biblico “Risorto”. L’anno successivo, Felton ha recitato nel dramma biografico indipendente “Megan Leavey”, così come nei film “Feed” e “Stratton”.

I film successivi della sua carriera includono il dramma romantico “Ophelia”, il film drammatico “Braking for Whales”, il film horror per famiglie di Netflix “A Babysitter’s Guide to Monster Hunting” e il dramma sulla seconda guerra mondiale “The Forgotten Battle”.’

Vita personale e carità

Felton è stato romanticamente associato all’assistente acrobatica Jade Olivia Gordon, che ha interpretato il personaggio della moglie di Draco in “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2” dal 2008 al 2016. Durante l’apice del suo successo in “Harry Potter” nel 2007, Felton ha pagato un visita al Denver’s Children’s Hospital per un evento filantropico legato al quinto film di “Potter”. Successivamente, nel 2011, ha preso parte al telethon Red Nose Day della BBC per raccogliere fondi per varie organizzazioni.

