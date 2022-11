Tutto quello che sappiamo su Machine Gun Kelly

The Machine Gun Kelly, noto anche come Richard Colson Baker, è un Un patrimonio netto di 25 milioni di dollari rapper americano. Baker si è affermato come uno degli artisti hip-hop più distinti e popolari nell’industria musicale di oggi. Baker ha avuto un notevole successo come attore al di fuori della musica.

Primi anni di vita

Richard Colson Baker è nato a Houston, Texas, il 22 aprile 1990. Mentre cresceva, entrambi i suoi genitori erano missionari, quindi viaggiava spesso con la sua famiglia. Da bambino ho trascorso del tempo in Germania, Egitto e molti altri paesi del mondo. Baker ha anche vissuto in diversi stati degli Stati Uniti. Dopo che sua madre lasciò la famiglia, lui e suo padre alla fine si stabilirono a Denver.

Baker è stato vittima di bullismo da adolescente e ha iniziato a reagire con le parole. Alla fine si innamorò del rap e iniziò a lavorare sulla propria musica. Baker ha vissuto nel seminterrato di un vicino e ha sperimentato droghe dopo che suo padre lo ha abbandonato per lavorare per l’esercito in Kuwait. Stamp of Approval, il suo primo mixtape, è stato registrato durante questo periodo. Baker alla fine abbandonò la scuola, spingendo suo padre a trasportarlo in Kuwait per vivere.

Carriera

Baker ha convinto un manager di un MC ad aiutarlo a lanciare la sua carriera mentre finiva il liceo dopo essere tornato negli Stati Uniti. Baker ha adottato il nome d’arte “Mitragliatrice Kelly” a questo punto per riflettere la sua consegna vocale veloce. Gli MGK hanno iniziato a esibirsi in piccoli locali prima di passare all’Apollo Theatre di Harlem.

Ha anche fatto un’apparizione su Sucker Freestyle di MTV2. Successivamente, ha pubblicato il suo secondo mixtape, 100 Words and Running. MGK stava guadagnando visibilità durante questo periodo, ma stava ancora lottando finanziariamente. Suo padre lo ha cacciato dalla casa di famiglia, è diventato lui stesso padre e ha lavorato a Chipotle per mantenersi.

Quando MGK ha pubblicato il singolo “Alice in Wonderland”, ha ricevuto numerosi premi e ha aumentato la sua notorietà prima dell’uscita del suo nuovo mixtape, Lace Up. Una delle canzoni era dedicata ai Cleveland Cavaliers e veniva suonata nelle partite casalinghe. Dopo questa serie di successo, MGK ha collaborato con Juicy J al singolo “Inhale” e nel 2011 Sean Combs si è avvicinato a lui e lo ha firmato per l’etichetta discografica Bad Boy Records.

MGK era finalmente pronto per pubblicare il suo album di debutto in studio, Lace Up, nel 2012. L’album includeva successi come “Invincibile” e “Ragazzo selvaggio”, oltre alle apparizioni di artisti come Tech N9ne, Twista e DMX. Nello stesso anno, ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Pusha T e Meek Mill, per creare il mixtape Black Flag. Dopo diversi anni di ritardo, MGK ha pubblicato il suo secondo album in studio, General Admission, nel 2015.

MGK e Camila Cabello ha collaborato al singolo di successo “Bad Things” nel 2016. La faida di MGK con Eminem ha raggiunto il culmine nel 2018. In un tweet precedente, MGK ha definito la figlia di 16 anni di Eminem “calda”. Eminem non vedeva il tweet da oltre un anno, spingendolo a creare una traccia diss in cui attaccava MGK. Eminem alla fine ha impedito a MGK di apparire sulla sua stazione radio online mentre la faida infuriava. “Rap Devil”, una delle tracce diss di Eminem più famose di MGK, è stata pubblicata nel 2018.

Hotel Diablo, il quarto album in studio di MGK, è stato pubblicato nel 2019. L’album ha debuttato al numero 5 delle classifiche e comprendeva i singoli “I Think I’m Okay” e “Glass House”.

Recitazione

Beyond the Lights, The Land, Bird Box, The Dirt e Big Time Adolescence sono tra i film in cui è apparso MGK. È stato anche in Wild ‘n Out di MTV.

Vita privata

Kelly ha una figlia di nome Emma Cannon da una precedente relazione. Casie, la loro figlia, è nata nel 2009.

Ha avuto relazioni con le modelle Amber Rose e Sommer Ray. Ha iniziato a frequentare l’attrice Megan Fox nel maggio 2020.

Immobiliare

MGK ha iniziato ad affittare una casa di nuova costruzione a Sherman Oaks, in California, all’inizio del 2020. L’affitto è stato $ 30.000 al mese.

Machine Gun Kelly ha pagato 7,5 milioni di dollari per l’ex villa di Logan Paul a Encino, in California, nell’aprile 2022. Logan ha pagato 6,55 milioni di dollari per la casa nell’ottobre 2017 e chiedeva 8,5 milioni di dollari quando l’ha messa in vendita. Paul ha completamente rinnovato il palazzo di 30.000 piedi quadrati poco dopo averlo acquistato nel 2017.

