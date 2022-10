Tutto quello che sappiamo su Jaime Xie e sui suoi guadagni!

Jaime Xie è un personaggio televisivo di realtà ed ereditiera americana con a patrimonio netto di $ 50 milioni. Jaime Xie è salito alla ribalta come membro del cast della serie di realtà Netflix “Bling Empire” nel gennaio 2021.

Jamie è il ricco co-fondatore di avvio di sicurezza informatica Fortinet, Ken Xie. Fortinet è stata creata nel 2000 da Ken e suo fratello Michael Xie. Hanno creato l’azienda sulla base dell’idea che la sicurezza dovrebbe essere crittografata end-to-end, circa 20 anni prima che la crittografia end-to-end diventasse una caratteristica regolare di molte piattaforme e applicazioni di comunicazione. FortiGate, il loro prodotto iniziale, era un firewall. Fortinet è ora leader nel settore di firewall, antivirus e altri software di sicurezza informatica. I fratelli hanno raccolto 90 milioni di dollari in finanziamenti privati ​​nel 2004. Nel 2009 sono diventati pubblici, generando 156 milioni di dollari nel processo. Ken ha una partecipazione del 7,8% in Fortinet. L’azienda è quotata in borsa con il simbolo FTNT.

Jaime Xie è nato il 9 novembre 1997 ad Atherton, in California, sotto il segno dello Scorpione. L’influencer di moda 23enne è di origini asiatico-americane ed è di nazionalità americana. Dopo aver abbandonato la scuola normale, si è iscritta alla scuola superiore online di Standford. Xie ha frequentato il Fashion Institute of Design & Merchandising di Los Angeles dopo la laurea. Tuttavia, ha lasciato l’istituto dopo un anno per proseguire il suo lavoro.

Patrimonio netto, stipendio e reddito

Xie è un influencer di moda di lusso e fornitore di contenuti digitali. È apparsa in oltre 30 importanti riviste e ha visitato innumerevoli importanti eventi di moda a Milano, Parigi e New York. Ha il suo sito, jaimexie.com, dove scompone i suoi abiti e discute dei prodotti premium che indossa.

Quando aveva 18 anni, Xie ha lavorato come assistente alle vendite presso Nordstrom per capire il valore del denaro. Era una competitiva equestre prima di crearsi un nome nel settore della moda. È stata persino classificata prima nella divisione Small Junior Hunter 16-17 della USEF (Federazione equestre degli Stati Uniti). Il suo cavallo, Comisario, ha anche vinto il premio USEF Horse of the Year nel 2014.

Xie apparirà anche come protagonista nella prossima serie Netflix Bling Empire, che parla di uno stile di vita lussuoso. Xie spera di sviluppare un’azienda di calzature premium e diventare un investitore in futuro. Per non parlare del fatto che è l’erede della società di software di suo padre, che vale milioni di dollari.

In qualità di ex campionessa di equitazione, sviluppatore di contenuti Internet e influencer della moda, Xie ha accumulato un’enorme fortuna. Sebbene l’importo effettivo del suo patrimonio netto sia sconosciuto, si dice che sia di decine di milioni di dollari. Nel frattempo, secondo Forbes, il padre milionario di Xie vale 3,9 miliardi di dollari.

Incontri, fidanzato e affari

Secondo quanto riportato, la fashionista esordiente è single. In quanto persona competitiva con un atteggiamento imprenditoriale, Xie è costantemente desiderosa di avanzare nel suo lavoro. Si mantiene attiva anche viaggiando in altre città e paesi, oltre a partecipare a sfilate ed eventi. Di conseguenza, raramente ha il tempo di concentrarsi sulla sua vita amorosa.

Xie non ha mai avuto una relazione, almeno pubblicamente. Potrebbe mantenere il suo partner un segreto ben custodito poiché le piace essere sotto i riflettori per i suoi risultati di carriera piuttosto che per le sue relazioni personali e le sue scappatelle.

Famiglia, genitori e fratelli

Ken Xie e una donna taiwanese hanno dato alla luce la fashionista. Ken Xie, suo padre, è un magnate della tecnologia e fondatore e CEO della società di sicurezza informatica Fortinet della Silicon Valley. I suoi genitori si sono incontrati per la prima volta durante un evento universitario in California.

Xie è cresciuta con i suoi due fratelli, entrambi giocatori di tennis competitivi. La famiglia di cinque persone vive all’interno della loro villa nel nord della California, una proprietà in stile spagnolo di tre piani ad Atherton. Il nonno materno di Xie era un designer di abiti di successo a Taiwan.

