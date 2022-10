Tutto quello che sappiamo su Herschel Walker

Herschel Walker ha un patrimonio netto di 10 milioni di dollari ex giocatore di football professionista e artista marziale misto. Herschel ha giocato per i Dallas Cowboys, Minnesota Vikings, Philadelphia Eagles e New York Giants durante la sua carriera nella NFL. Ha davvero iniziato la sua carriera con i generali del New Jersey dell’ormai defunta USFL dal 1983 al 1985.

Divulgazione finanziaria personale

Come candidato al Senato degli Stati Uniti in Georgia nell’aprile 2022, Herschel ha pubblicato un rapporto finanziario personale. Secondo l’articolo, Herschel ha affermato di avere un patrimonio netto compreso tra $ 29 milioni e $ 65 milioni all’epoca. Secondo il rapporto, Herschel ha realizzato 4 milioni di dollari di reddito personale tra dicembre 2020 e dicembre 2021.

La risorsa di gran lunga più preziosa nella sua relazione finanziaria è una società denominata “H. Walker Enterprises LLC”, che il rapporto di Herschel valuta tra $ 25 e $ 50 milioni e presumibilmente ha generato $ 3 milioni di entrate dal 2020 al 2021. H. Walker Enterprises LLC è stata identificata come “consulenza aziendale e servizi professionali” nel modulo di divulgazione.

Primi anni di vita

Herschel Walker è nato ad Augusta, in Georgia, il 3 marzo 1962. I suoi genitori, Willis e Christina Walker, hanno avuto sette figli e li hanno cresciuti a Wrightsville, in Georgia. Walker ha frequentato la Johnson County High School, dove era uno studente atleta che ha partecipato a calcio, basket e atletica leggera. Walker ha portato per 3.167 yard da senior nella squadra di football, cosa che ha aiutato il suo club, i Trojans, a vincere il loro primo titolo statale in assoluto.

Carriera universitaria

Walker ha continuato a giocare a calcio all’Università della Georgia dopo essersi diplomato al liceo. È stato tre volte All-American presso l’Università della Georgia e ha vinto l’Heisman Trophy e il Maxwell Award nel 1982. Walker ha giocato solo per tre anni, ma si è piazzato tra i primi tre nella classifica Heisman votando in tutti e tre i suoi stagioni collegiali, rendendolo il primo giocatore nella storia della NCAA a farlo.

È stato anche il primo atleta NCAA in tre anni a finire tra i primi dieci in yard in corsa. Walker è stato inserito nella College Football Hall of Fame ed è generalmente considerato tra gli appassionati di calcio.

Vita privata

Walker ha sposato Cindy DeAngelis Grossman nel 1983. La coppia si è incontrata al college e ha avuto un figlio insieme. Dopo 19 anni di matrimonio, hanno divorziato nel 2002. Intorno all’anno 2010, ha iniziato a frequentare Julie M. Blanchard (il 2010 è quando sono stati legati sentimentalmente per la prima volta). Sono sposati e vivono a Westlake, in Texas. Blanchard ha lavorato in precedenza presso ESPN.

Walker è un repubblicano di lunga data ed è noto per essere politicamente attivo. Era in uno spot pubblicitario del 2014 che è stato pagato dalla Camera di Commercio degli Stati Uniti che ha sostenuto la campagna di Jack Kingston per le elezioni del Senato degli Stati Uniti. Altri candidati per cui ha espresso pubblicamente il suo sostegno includono il senatore statunitense Kelly Loeffler, il segretario di Stato Brian Kemp e il presidente Donald Trump. Nel 2019, Walked è stato nominato copresidente del Consiglio per lo sport, il fitness e la nutrizione del presidente Trump.

Herschel Walker, il candidato repubblicano in Georgia, dice che farà causa a un sito di notizie dopo che è stato rivelato che ha pagato per il suo ex aborto. della ragazza

Il Daily Beast ha riferito lunedì che Walker ha avuto un figlio con una donna anonima quando uscivano insieme nel 2009, e che l’ha incoraggiata a abortire e l’ha pagata in seguito. Walker ha etichettato l’affermazione “una totale bugia” dopo che è stata pubblicata e ha minacciato di citare in giudizio la testata giornalistica.

“Questo è solo un altro vile lavoro con l’accetta di un attivista democratico mascherato da giornalista che ha attaccato compulsivamente la mia famiglia e ha cercato di demolirmi dall’inizio di questa corsa”, ha detto Walker in una nota.

La donna nella storia, che ha richiesto l’anonimato, ha confermato le sue affermazioni con un biglietto da $ 575 dalla clinica per aborti, una carta di “guarigione” di Walker e una ricevuta di deposito bancario con l’immagine di un assegno personale firmato da $ 700 di Walker. Walker, che all’epoca non era sposato, la informò che sarebbe stato più conveniente per lui abortire poiché “non era il momento opportuno” per lui di avere un figlio.

Secondo Robert Ingram, un avvocato che rappresenta Walker sia personalmente che per conto della sua campagna, l’articolo è “una narrativa fasulla. “Tutto quello che vuoi fare è pubblicare articoli che attaccano i conservatori neri”, ha detto Ingram. “Ti concentri sui conservatori neri.”

Walker, un ex giocatore della NFL sponsorizzato dall’ex presidente Donald Trump, ha dichiarato durante la sua campagna di opporsi all’aborto e di non sostenere eccezioni per stupro o incesto.

