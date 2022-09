Tutto quello che sappiamo su – Drew Barrymore

Drew Barrymore è un’attrice americana con un patrimonio netto di $ 125 milioni, regista e produttore. Drew Barrymore ha trascorso quasi tutta la sua vita sotto i riflettori, sia recitando che sui tabloid, risalendo alla sua interpretazione iconica nel film ET aveva solo sei anni. non senza alcune battute d’arresto, e ora lavora sia sul grande che sul piccolo schermo e in numerosi altri settori, tra cui la sua linea di cosmetici, la linea di abbigliamento e persino il suo marchio di vino.

Al culmine della sua carriera come star del cinema, Barrymore guadagnava 15 milioni di dollari per film, come avrebbe fatto per il suo ruolo nel film Musica e testi.

Primi anni di vita

Drew Barrymore, nata il 22 febbraio 1975, ha la fama cinematografica nel sangue fin dall’inizio, essendo membro di una delle famiglie di artisti più famose nella storia dello spettacolo. Suo nonno paterno, il famoso John Barrymore, era uno degli interpreti più acclamati del suo tempo, e il numero di Barrymore che hanno lavorato come attori prima e dopo di lui è troppo vasto per poterlo nominare qui. Drew ha icone cinematografiche di spicco come Steven Spielberg e Sophia Loren come padrini. La sua vita notoriamente tumultuosa include feste, droghe e alcol in giovane età, entrare in riabilitazione all’età di 13 anni ed emanciparsi dai suoi genitori all’età di 15 anni.

La carriera di attore di Barrymore è iniziata molto più giovane, all’età di 11 mesi. Secondo il racconto, è stata stroncata da un cane durante la sua audizione per una pubblicità di cibo per cani e ha risposto sorridendo anziché singhiozzare, guadagnandosi il lavoro. Ha fatto il suo debutto cinematografico alcuni anni dopo nel film di fantascienza del 1980 Altered States, ma la sua parte nei panni della sorella minore di Elliot, Gertie in ET That l’ha elevata alla celebrità del cinema internazionale due anni dopo.

Carriera di recitazione

Dopo ET, Barrymore è stato scelto 1984 di Stephen King adattamento Firestarter. Nello stesso anno, ha interpretato una giovane ragazza in una lotta in tribunale per divorziare dai suoi famosi genitori in Differenze inconciliabili, un ritratto con parallelismi inquietanti con la sua stessa vita. L’anno successivo, è apparsa in un altro film di Stephen King, l’antologia horror Cat’s Eye. Nonostante la sua vita personale sempre più difficile, ha continuato a lavorare per tutti gli anni ’80.

L’immagine di Barrymore è cambiata negli anni ’90, quando ha lottato duramente per liberarsi del suo personaggio di attrice bambina e ha iniziato ad assumere parti più da adolescente adulta. Il più noto di questi è probabilmente Poison Ivy del 1992, che è stato un flop al botteghino nelle sale ma è diventato un classico di culto in home video. Nel 1993, ha recitato in un altro classico di culto, il thriller sessuale assolutamente inclassificabile Doppelganger. Un’altra performance straordinaria è arrivata alla fine degli anni ’90, in The Wedding Singer del 1998, al fianco di Adam Sandler, e ha concluso il decennio nel 1999 con Never Been Kissed.

La scalata alla popolarità cinematografica di Drew Barrymore è continuata negli anni 2000 con il suo ruolo di uno dei tre Charlie’s Angels nel remake del 2000 e nel sequel del 2003 Charlie’s Angels, Full Throttle, per il quale ha ottenuto uno dei suoi più alti stipendi di 14 milioni di dollari. Tuttavia, ha anche recitato in film indipendenti minori come Donnie Darko e Confessions of a Dangerous Mind nello stesso periodo. Poi, nel 2009, ha debuttato alla regia con Whip It, un film drammatico sul roller derby.

Dopo alcune altre importanti apparizioni in film come Going the Distance e Blended, Barrymore ha intrapreso un nuovo percorso professionale, recitando con Timothy Olyphant nella serie originale Netflix Santa Clarita Diet.

Produrre carriera

Drew e Nancy Juvonen hanno co-fondato la società di produzione Flower Films nel 1995. Tra il 1999 e il 2019, Flower Films ha prodotto molti dei film di Drew, tra cui Never Been Kissed, Donnie Darko, 50 First Dates e Fever Pitch. Flower Films detiene anche i diritti cinematografici di Charlie’s Angels; pertanto, l’attività di Drew non ha prodotto solo i due film originali (nel 2000 e nel 2003), ma anche il riavvio del 2019.

Vita privata

La vita personale di Drew Barrymore è stata ampiamente documentata ed è iniziata quando era una giovane, ma il suo primo matrimonio è avvenuto quando aveva 19 anni ed è durato solo due mesi, con un proprietario di un bar di Los Angeles chiamato Jeremy Thomas. Ha incontrato il comico Tom Green nel 1999 e lo ha sposato l’anno successivo. Sono apparsi l’uno nei film dell’altro come cameo – lui in Charlie’s Angels e lei nel suo debutto alla regia Freddy Got Fingered – ma si sono separati nel 2002. Ha sposato una consulente d’arte Will Kopelman nel 2012, con la quale ha avuto due figli; la coppia si è separata nel 2016.

Drew Barrymore stipendio

In varie fasi della sua carriera, Barrymore ha mostrato una preferenza per ruoli minori nei film su cui ha lavorato per la realizzazione creativa, con uno stipendio più piccolo da abbinare. Considera il suo presunto stipendio di $ 500.000 per Donnie Darko o i $ 250.000 che ha ricevuto per Confessions of a Dangerous Mind. È stata pagata $ 1,5 milioni per la sua interpretazione in Mad Love nel 1995 e $ 3 milioni per Ever After nel 1998. Il suo debutto nel franchise di Charlie’s Angels è stato pagato $ 9 milioni nel 2000 e il sequel valeva $ 14 milioni. Poi, nel 2007, ha ricevuto la sua più grande vincita $ 15 milioni.

Immobiliare

Drew Barrymore ha fatto notizia in passato per le sue varie transazioni immobiliari. Presumibilmente ha speso poco più di $ 5,5 milioni per una proprietà di 5.600 piedi quadrati vicino alla costa negli Hamptons nel 2019, mentre secondo quanto riferito ha venduto una casa nelle colline di Hollywood per $ 16,5 milioni nell’estate del 2018. Ha anche una residenza a Montecito, California.

