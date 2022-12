Tutto quello che sappiamo su Chris Kattan!

Chris Kattan è un attore e comico americano con un patrimonio netto di 6 milioni di dollari. Chris Kattan è famoso soprattutto per il suo lavoro nello sketch comico settimanale della NBC “Sabato sera in diretta.” Tuttavia, la sua ricchezza netta non derivava solo dal suo impiego in “Saturday Night Live”. Ha svolto una vasta gamma di lavori sia in televisione che al cinema.

Primi anni di vita

Christopher Lee Kattan è nato il 19 ottobre 1970 a Culver City, in California, dai genitori Kip King e Hajnalka E. Biro. Suo padre era un attore e doppiatore, mentre sua madre era una modella a Londra che una volta posò per “Playboy.“

Quando Chris era giovane, i suoi genitori si separarono e sua madre sposò un terapeuta e monaco buddista. Kattan è stato allevato in uno Zen ritiro fuori Los Angeles chiamato Mount Baldy. Ha trascorso la sua adolescenza a Bainbridge Island, Washington, dove si è laureato Bainbridge High School nel 1989.

Carriera di attore

La carriera di Kattan nel mondo dello spettacolo è iniziata quando si è fidanzato con un certo numero di compagnie comiche dell’area di Los Angeles, in particolare The Groundlings, di cui suo padre era un membro fondatore. Durante questo periodo, è apparso anche in una serie di Episodi televisivi in parti minori, compreso il “NotizieRadio“episodio”No, questo non è interamente basato sulla vita di Julie”, in cui interpretava un commesso di un negozio di quadri.

Alla fine, Kattan si è trasferita a New York per lavorare a “Saturday Night Live”. Dal 1996 al 2003, Kattan ha partecipato regolarmente a “SNL”. Si è fatto notare per i suoi ruoli folli nella sitcom, come Mango, un ragazzo animalesco, e metà dei Butabi Brothers in discoteca insieme a Will Ferrell.

Leggi anche: Larry Silverstein Net Worth 2022: età, altezza, peso, moglie, figli, ecc.

Quest’ultimo personaggio stava diventando la premessa per la star del lungometraggio”Notte al Roxbury.” Mr. Peppers, Azrael Abyss, Gay Hitler, Suel Forrester e Kyle DeMarco erano tra gli altri personaggi ricorrenti di spicco. Ha anche fatto imitazioni di celebrità di Clay Aiken, Ben Affleck, Ricky Martin, Al Pacino, Kid Rock, Kerri Strug e altri.

Kattan ha continuato a lavorare, principalmente in televisione, dopo aver lasciato “Saturday Night Live” alla fine della stagione 2003. Doveva interpretare Xanthias nella messa in scena di Broadway del 2004 di Stephen Sondheim.

Nel maggio 2019, Kattan ha rilasciato “Piccola, non farmi del male: storie e cicatrici dal Saturday Night Live,un sorprendente libro di memorie sulla sua carriera al “Saturday Night Live”, la sua relazione intricata con Lorne Michaels, il suo strano passato e altri racconti scandalosi.

Vita privata

Nel giugno 2008, Kattan ha sposato la modella Sunshine Deia Tutt a Oakhurst, in California. Alla vigilia di Natale del 2006, le ha chiesto di sposarlo. La coppia si è separata nell’agosto 2008, dopo solo otto settimane di matrimonio, poi ha divorziato nel febbraio 2009.

Quando Kattan era un “Ballando con le stelle” partecipante, è stato rimproverato sia dai giudici che dai social media per il suo rigido movimento della parte superiore del corpo durante l’esecuzione. Ha poi confessato di essersi fratturato il collo più di due decenni prima durante un’acrobazia e che l’infortunio e le procedure successive erano la causa della sua incapacità di muoversi.

Leggi anche- Diamo un’occhiata a LEO’S LADIES – Chi ha frequentato la star del cinema?

Ha poi confessato di essersi fratturato il collo più di due decenni prima durante un’acrobazia e che l’infortunio e le procedure successive erano la causa della sua incapacità di muoversi. Ha detto che le sue ferite sono state causate da un “SNL” commedia andata in onda (dal vivo, ovviamente) nel maggio 2001, in cui si lanciava all’indietro su una sedia mentre recitava una parodia di Golden Girls.

Kattan è stato incarcerato per guida in stato di ebbrezza nel 2014 e ha attribuito la colpa agli antidolorifici che aveva iniziato a prendere dopo il suo quarto intervento chirurgico al collo.

Questo è tutto su Chris Kattan e le sceneggiature fatte da lui.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!