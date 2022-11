Tutto quello che sappiamo su Chris Evans!

Chris Evans è un ricco attore e regista americano con una stima patrimonio netto di 80 milioni di dollari. La maggior parte del suo patrimonio netto è derivato dai suoi ruoli in numerosi film di successo ad alto budget, che lo hanno elevato ai ranghi degli attori più pagati del mondo. Chris Evans ha guadagnato facilmente più di $ 30 milioni all’anno mentre partecipava ai film Marvel. Chris ha fatto 44 milioni di dollari dai suoi numerosi sforzi tra giugno 2018 e giugno 2019. Questo è stato sufficiente per renderlo uno degli artisti più pagati al mondo.

Dopo aver iniziato la sua carriera di attore professionista come protagonista nella serie televisiva di breve durata “Opposite Sex”, ha continuato a recitare in film e programmi televisivi come “The Fugitive”, “Boston Public”, “Not Another Teen Movie” “Pelle” e “Cellulare”. Ha guadagnato popolarità dopo aver interpretato Johnny Storm nell’adattamento cinematografico de “I fantastici quattro”.

È poi apparso in film meno tradizionali come “London”, “Sunshine” e “Street Kings”, nonché nel sequel di “I fantastici quattro”. Tuttavia, è stata la sua interpretazione in “Captain America: The First Avenger” nel 2011 che lo ha reso una vera celebrità. In seguito, ha ripreso il ruolo di Capitan America in “The Avengers”.

Primi anni di vita

Christopher Robert Evans è nato il 13 giugno 1981 a Boston, nel Massachusetts. È cresciuto nella città adiacente di Sudbury. Ha due sorelle di nome Carly e Shanna, oltre a un fratello di nome Scott. Ha tre fratellastri più piccoli dal secondo matrimonio di suo padre e i suoi genitori si sono separati nel 1999. Ha paragonato la sua famiglia alla famiglia von Trapp di “The Sound of Music”. La famiglia di solito cantava e ballava poiché la madre, Lisa, era una regista teatrale per giovani. Scott Evans, suo fratello minore, è anche un attore che ha recitato nella serie televisiva della ABC “Una vita da vivere.”

Carly, sua sorella, è un’insegnante di teatro e inglese al liceo, diplomata alla Tisch School of the Arts della New York University. Mike Capuano, suo zio, è un politico del Massachusetts.

Evans ha frequentato la Lincoln-Sudbury Regional High School, dove ha lottato e giocato a lacrosse, oltre a recitare in spettacoli teatrali scolastici e comunitari. Ha fatto uno stage per uno studio di casting a New York City l’estate prima del suo ultimo anno e ha frequentato gli studi al Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Carriera

Evans ha fatto la sua prima apparizione riconosciuta in “Biodiversità: selvaggia per la vita!” (1997), un cortometraggio didattico. Tra i suoi primi successi c’era la modellazione del personaggio “Tyler” nel gioco da tavolo “Mystery Date” di Hasbro. La sua carriera di attore è iniziata nell’estate del 2000, quando è stato scelto come parte di supporto nella commedia drammatica per adolescenti “Sesso opposto.” Nello show c’era anche Milo Ventimiglia. Successivamente, ha ampliato il suo curriculum di recitazione con ruoli in spettacoli come “The Fugitive”, “Skin” e “Boston Public”. All’inizio della sua carriera cinematografica, è apparso in “Not Another Teen Movie” (2001), così come nei film indipendenti “Gente feroce” (2005) e “Londra” (2006).

Evans ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nel 2011 come Capitan America in “Captain America: Il Primo Vendicatore”. In “The Avengers” (2012), “Captain America: The Winter Soldier” (2014), “Avengers: Age of Ultron” (2015), “Captain America: Civil War” (2016), “Avengers: Infinity War” ( 2018) e “Avengers: Endgame”, ha ripreso il suo ruolo di supereroe (2019). Ha anche fatto cameo in film MCU come “Ant-Man” (2015) e “Spider-Man: Homecoming” (2017). Ha rivelato che non interpreterà più Capitan America da “Vendicatori: Fine del gioco.“

Il debutto alla regia di Evans è stato “Before We Go”, un film d’amore indipendente presentato in anteprima al Toronto International Film Festival del 2014. Inoltre, nel 2018, ha debuttato a Broadway in una produzione di “Lobby Hero” di Kenneth Lonergan. Nonostante il fatto che lo spettacolo avesse una durata limitata, la performance di Evans è stata ben accolta.

Vita privata

Evans ha frequentato molte attrici famose. Ha incontrato Jenny Slate sul set di “The Gifted” e si sono frequentati a intermittenza fino a quando si sono separati definitivamente nel marzo 2018. Evans ha frequentato l’attrice Jessica Biel dal 2001 al 2006. È stato anche legato a Minka Kelly, Lily Collins, e Kate Bosworth, tra gli altri. È un sostenitore di lunga data della squadra di football americano dei New England Patriots e ha anche doppiato gli episodi dei Patriots per la serie di documentari annuali della NFL “America’s Game” nel 2014 e nel 2016.

Ha una proprietà a Beverly Hills, in California, per la quale ha pagato $ 3,52 milioni nel 2013. In precedenza ha acquisito una casa da $ 1,26 milioni a Hollywood Hills nel 2007 e l’ha rimessa in vendita nel 2009.

Stipendi Marvel

Chris Evans è stato pagato una miseria $ 300.000 per il suo ruolo nel primo film di Capitan America. Per “Avengers: Infinity War”, “Captain America: Civil War” e “Avengers: Endgame”, ha ottenuto $ 15 milioni per ogni immagine. Molto probabilmente Chris ha fatto $ 75- $ 100 milioni per il suo coinvolgimento nel Marvel Cinematic Universe.

