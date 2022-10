Tutto quello che sappiamo su Alan Moore!

Alan Moore è uno scrittore inglese milionario con a patrimonio netto di $ 1 milione. Alan Moore è nato nel novembre 1953 a Northampton, in Inghilterra. È ben noto per il suo lavoro sui romanzi a fumetti V per Vendetta, Watchmen e From Hell. Moore è stato soprannominato il più grande scrittore grafico di tutti i tempi. Ha firmato con la DC Comics ed è stato il primo scrittore di fumetti a risiedere nel Regno Unito mentre lavorava negli Stati Uniti.

Moore ha creato Swamp Thing e ha lavorato su personaggi come Batman e Superman. From Hell nel 2001, The League of Extraordinary Gentlemen nel 2003, V for Vendetta nel 2005 e Watchmen nel 2009 erano tutti basati sulle sue opere.

Patrimonio netto di Alan Moore

Il suo patrimonio netto è cresciuto in modo significativo nel 2020-2021. La fonte di reddito di Alan Moore deriva principalmente dall’essere un atleta di successo. È russo.

Alan Moore (nato il 18 novembre 1953) è uno scrittore inglese noto soprattutto per il suo lavoro in fumetti come Watchmen, V for Vendetta e From Hell. È stato soprannominato “uno degli autori britannici più influenti degli ultimi cinquant’anni” ed è stato considerato “il miglior scrittore di libri grafici della storia”. A volte è passato sotto gli pseudonimi di Curt Vile, Jill de Ray e Translucia Baboon. Moore è accreditato come lo scrittore originale nella ristampa del 2013 della Marvel Comics delle avventure originali di Moore in Miracleman.

Moore iniziò a scrivere per fanzine underground e alternative britanniche alla fine degli anni ’70 prima di esordire con fumetti in pubblicazioni come 2000 AD e Warrior. Successivamente è stato scelto dalla American DC Comics e come “il primo scrittore di fumetti che vive in Gran Bretagna a svolgere un lavoro importante in America”, ha lavorato a personaggi importanti come Batman (Batman: The Killing Joke) e Superman, ha sviluppato il personaggio Swamp Thing e ha scritto titoli originali come Watchmen. Moore è stato determinante nel portare una maggiore accettabilità sociale ai fumetti negli Stati Uniti e nel Regno Unito durante quel decennio.

Preferisce la parola “libro grafico” a “fumetto”. Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, lasciò la corrente principale del settore dei fumetti per concentrarsi su progetti sperimentali come l’epopea From Hell, il pornografico Lost Girls e il romanzo in prosa Voice of the Fire.

Più tardi, negli anni ’90, è tornato al mainstream, lavorando per Image Comics prima di fondare America’s Best Comics, con la quale ha prodotto opere come The League of Extraordinary Gentlemen e Promethea a tema occulto. Moore è un occultista, mago cerimoniale e anarchico le cui opere includono Promethea, From Hell e V for Vendetta, oltre a “lavorazioni” occulte di parole parlate d’avanguardia con The Moon e Serpent Grand Egyptian Theatre.

Nonostante le sue riserve personali, i suoi lavori hanno ispirato numerosi film di Hollywood, in particolare From Hell (2001), The League of Extraordinary Gentlemen (2003), V for Vendetta (2005) e Watchmen (2009). Moore è stato anche menzionato nella cultura popolare ed è stato accreditato per aver influenzato numerose personalità letterarie e televisive, tra cui Neil Gaiman, Joss Whedon e Damon Lindelof.

